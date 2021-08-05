Подрядчик собрал вещи и уехал: Замусоренную Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде открыли для прогулок 4 августа Фото: СОЦСЕТИ

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде, как известно, наверное, уже всем и каждому, открыли после продолжительной масштабной реконструкции 1 августа 2021 года. Событие было долгожданным, а сама церемония открытия – по-настоящему эффектной. Затем лестницу наконец открыли и для посетителей, но первое впечатление от проделанной работы стало не самым приятным: нижегородцы, пришедшие взглянуть на достопримечательность, ужаснулись горам разнообразного мусора, разбросанного всюду, куда падал взор. Очевидцы этого бедлама распространили фотографии с места в соцсетях.

– Пришли посмотреть на "новую" Чкаловскую лестницу. А увидели свинарник в центре города! Что это? Мы в шоке! – написал автор публикации в одном из сообществ города ВКонтакте. – Власти сами обещали, что 4 августа лестница будет открыта для прогулок, после демонтажа сцены, построенной на открытие. Забор был убран вчера вечером. Вот люди и пришли тогда, когда им сказали. Увиденное шокировало всех без исключения.

На канале "Нижний №1" сказано, что вид замусоренной Чкаловской лестницы поразил и руководство города в том числе. К объекту экстренно направили рабочих, чтобы привести место в надлежащий вид.

В соцсетях поделились кадрами открытой лестницы с новой подсветкой, снятыми с воздуха. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород

В своём Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин известил, что уже к сегодняшнему утру, спустя сутки после открытия, лестницу полностью очистили. К заявлению он приложил фотографии и видео с разных ракурсов, доказывающие его слова. То же самое сделали и нижегородцы, кому повезло увидеть Чкаловскую лестницу чистой. И, стоит отметить, после реставрации выглядит она очень приятно.

Но кто всё-таки допустил этот инцидент? Ведь вероятно, что свалку мусора увидели не только жители, но и гости Нижнего Новгорода. Нижегородские власти ответили на этот вопрос:

– В этой истории отличился подрядчик – фирма "Артколесо". Ребята просто собрали свои вещички и уехали домой после демонтажа, никого не предупредив и зачем-то открыв периметр до приезда уборщиков. В итоге организаторам пришлось экстренно искать клининг и убирать за ними мусор.

История с открытием достопримечательности, конечно, приключилась неприятная, но главное, что последствия реконструкции устранили быстро. И с сегодняшнего дня нижегородцы уже могут без опасений прогуляться по одной из лучших смотровых площадок города.

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