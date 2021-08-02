На церемонии открытия выступил Симфонический оркестр Мариинского театра. Фото: Кирилл Мартынов

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции 1 августа. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.

- Лучшая в городе видовая точка опять доступна нижегородцам. Лично я этому очень рад, всегда любил здесь бывать. Кстати, великий летчик тоже, по рассказам современников, часто здесь гулял. Уверен, что Чкаловская лестница вновь станет местом притяжения для горожан и гостей города, - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На церемонии открытия Чкаловской лестницы, на ступенях которой была установлена сцена, выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и ведущие классические музыканты России. Здесь звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева. Выступления сопровождались красочным аудиовизуальным шоу.

Гости праздника увидели зрелищное аудиовизуальное шоу. Фото: Кирилл Мартынов

- Уверен, что звуки музыки и главная героиня – Чкаловская лестница, которая сегодня тоже на сцене, перед вашими глазами, создадут тот необходимый симбиоз фантастического настроения, красоты и радости в преддверии юбилея. С праздником вас, дорогие нижегородцы! – обратился Глеб Никитин к горожанам.

Реконструкция Чкаловской лестницы началась в 2020 году – после того, как осенью 2019-го частично обрушилась верхняя смотровая площадка. Тогда была проведена экспертиза и необходимые инженерные изыскания, после чего начался первый этап реконструкции. Рабочие укрепили склон и забили на верхней площадке 27 свай глубиной 20 метров, а также демонтировали аварийные элементы лестницы. В 2021 году заменили разрушившиеся ступени, обновили кирпичную кладку стен, заменили железобетонные конструкции, установили систему водоотведения. Кроме того, у лестницы появилась архитектурно-художественная подсветка.

Лестница будет доступна для посещения с 4 августа – после того, как демонтируют сцену.