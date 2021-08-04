Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 августа 2021 года: в регионе установлен новый рекорд по суточной заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 4 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 142 181 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 547 новых случаев заражения - это новый рекорд за все время по региону.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 129 528 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 486 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 152 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 4 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 401) и г. Бор (7 387), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (260). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 659), за сутки там выявили 56 новых случаев.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 августа 2021 года: в регионе установлен новый рекорд по суточной заболеваемости Фото: Коронавирус. Оперштаб Нижегородской области

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 952 новых случаев), Московской области (1 540 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 910 новых случая).

Напомним, что теперь несовершеннолетние нижегородцы смогут посещать массовые мероприятия без ПЦР-тестов. Они смогут посещать массовые мероприятия без сертификатов вакцинации, отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус. Глеб Никитин смягчил требования к проведению массовых мероприятий.

Также, режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлили до конца августа. Такие изменения внес в свой указ о повышенной готовности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.