Самоизоляцию для беременных продлили в Нижегородской области до 31 августа

Режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлили до конца августа. Такие изменения внес в свой указ о повышенной готовности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно новым поправкам, работодатели должны перевести беременных сотрудниц на удаленный режим работы. По мнению главы региона, люди из группы риска по-прежнему подвержены опасности перед COVID-19.

- Опасность сохраняется в первую очередь для нижегородцев, входящих в группы риска. К ним как раз относятся будущие мамы. В этот период для них важно соблюдать особые меры безопасности, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, в указе до сих пор сохраняется рекомендация для работодателей перевести сотрудников в возрасте 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

Напомним, что 3 августа установился новый рекорд: у 547 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки. Число заболевших в регионе превысило 142 тысячи. По данным на 3 августа 2021 года, всего с начала пандемии 142 181 пациент Нижегородской области заразился covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 486 человек.