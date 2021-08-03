Несовершеннолетние нижегородцы смогут посещать массовые мероприятия без ПЦР-тестов Фото: "КП" Архив

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь несовершеннолетние смогут посещать массовые мероприятия без сертификатов вакцинации, отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и

правительства Нижегородской области.

Однако, обязательным условием является сопровождение родителей и законных представителей. В случае посещения несовершеннолетними массовых мероприятий без сопровождения родителей им будет необходимо иметь с собой вышеуказанные документы.

- Кроме того, требование о предъявлении подобных документов теперь не распространяется на массовые мероприятия численностью менее 500 человек (в частности, это касается концертов, театральных выступлений, спортивных мероприятий), а также на церемонии бракосочетания, - отмечается в сообщении.

Также теперь всем разрешено свободное посещение кинотеатров.

- Соответствующие решения были приняты с учетом налаженной системы допуска людей в организации культуры, на массовые мероприятия. Мы учитывали также опыт других регионов и провели консультации со специалистами Роспотребнадзора. Подобному изменению указа, конечно, способствует кампания по вакцинации. В последнее время поступило немало обращений от представителей бизнеса, связанных с введенными ограничениями. У организаций есть возможность контролировать соблюдение необходимых мер безопасности, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что во вторник, 3 августа, в Нижегородскую область поступила крупная партия вакцины.

Так, в регион привезли 79 260 доз вакцины от COVID-19. Сейчас они проходят маркировку, а в ближайшее время их распределят по пунктам вакцинации. Однако, какие именно вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область, не уточняется.