Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 июля 2021 года: 676,8 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 23 июля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 135 732 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 534 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 423 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 123 699 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 4 818 человек, ещё двадцать семь нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 17 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 23 июля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (11 876 человек) и на Бору (7 000 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (210 человек) и Спасском районе (244 человека).

Напомним, что число желающих защититься от вируса COVID-19 значительно увеличилось. В настоящее время 676,8 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса.

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