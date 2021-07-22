676,8 тысяч нижегородцев сделали прививку от COVID-19

Уже 676,8 тысяч нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

Число желающих защититься от вируса COVID-19 значительно увеличилось, только за последние сутки пункты вакцинации посетило 15,4 тысяч человек.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 5 997 коек для больных коронавирусом, из которых 3 295 обеспечены кислородом, а 739 - аппаратами ИВЛ.

– На госпитализации 4 250 пациентов, из них с подтвержденным COVID-19 – 3 788 человек, – отметил Давид Мелик-Гусейнов. – Это 89% от госпитализированных.

Сейчас вакцинация от коронавируса проводится в 139 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья». Прививочные пункты дополнительно открыты и в торговых центрах.

Напомним, ранее министр здравоохранения также рассказал, как не допустить четвёртую волну коронавируса в Нижегородской области.

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