В 17 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 17 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 135 732 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 57 407 зараженных, а остальные 78 325 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (11 876 человек) и на Бору (7 000 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (210 человек) и Спасском районе (244 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 13 997

Ленинский – 8 721

Советский – 7 953

Московский – 6 249

Сормовский – 6 108

Канавинский – 5 961

Приокский – 4 285

Нижегородский – 4 133

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