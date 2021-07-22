В 17 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 17 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 135 732 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 57 407 зараженных, а остальные 78 325 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (11 876 человек) и на Бору (7 000 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (210 человек) и Спасском районе (244 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 13 997
Ленинский – 8 721
Советский – 7 953
Московский – 6 249
Сормовский – 6 108
Канавинский – 5 961
Приокский – 4 285
Нижегородский – 4 133
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