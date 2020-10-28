Экс-градоначальника Нижнего Новгорода Олега Кондрашова задержали в США

Экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова задержали в США

В США задержали бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. По предварительным данным, причиной задержания стало нарушения визового режима.

- Сейчас представители Следственного комитета России ведут переговоры об его экстрадиции на территорию Российской Федерации, - сообщается в группе «Опер пишет».

Официальные органы эту информацию пока не подтвердили.И следственный комитет России, и прокуратура страны от комментариев воздерживаются.

Напомним, бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода был заочно арестован в 2018 году по обвинению в коррупции – получении взяток в особо крупном размере. Еще до ареста Олег Кондрашов отбыл за океан – в США, вместе с семейством и в Россию уже не вернулся. Все это время он числился в международном розыске.

За океан Олег Кондрашов уехал вместе с супругой.

По версии следствия, Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили от одного предпринимателя 17 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмену было обещано покровительство и участок под возведение крематория.

К слову, в августе 2020 года бывшего главу администрации пытались признать банкротом. Иск в Арбитражный суд был подан Инспекцией Федеральной Налоговой службы в конце июля.