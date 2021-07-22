Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 июля 2021 года: 19,5 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 537 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей – таким образом был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости в регионе. Число заболевших в области превысило 135 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 135 198.
Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 123 276 человек. За последние сутки выписали 417 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 791 житель региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, 19,5 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации.
А также Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как не допустить четвёртую волну коронавируса в Нижегородской области.
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