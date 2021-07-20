Экс-главе Канавинского района Михаилу Шарову дали 6 лет колонии

Вместе с Михаилом Шаровым был осужден и один из его заместителей. Фото: Пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде огласили приговор экс-главе Канавинского района Михаилу Шарову и его заместителю Эдуарду Цветкову. Они признаны виновными в неоднократном получении взятки.

- Экс-глава Канавинского района получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - Также он должен выплатить штраф в 6,5 миллионов рублей.

В свою очередь, его заместителю назначили пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 3 миллиона 250 тысяч рублей.

В настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, что в период с 2018 года по январь 2020 года подсудимые использовали свои должностные обязанности и получали от предпринимателей деньги в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Взятки давали за торговлю на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка, а также общее покровительство и попустительство по службе.

- Свою вину в содеянном обвиняемые полностью признали, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

В то время пока следователи проводили предварительное расследование по этому делу, Михаил Шаров был заключён под стражу, а его заместителя посадили под домашний арест. На имущество обоих мужчин был наложен арест.

- В случае Михаила Шарова, речь идет об автомобиле «Мерседес», часах, денежных средствах в сумме 1 миллион 290 тысяч рублей, - уточнили в региональном СУ СКР.

После появления информации о взятничестве, главу Канавинского района и его заместителя с занимаемых должностей уволили.

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