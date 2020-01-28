Задержан глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров подозревается в коррупции. По данным источника в правоохранительных органах, Шаров был задержан сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Нижегородской области.

Вместе с Михаилом Шаровым правоохранительные органы задержали одного из его заместителей. На данный момент Шаров задержан в порядке статьи 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого».

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия в пользу жителя Нижнего Новгорода.

Михаил Шаров руководит районом с 2018 года. Родился в 1976 году. Имеет два высших образования: закончил Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Медицинскую карьеру строил с 2000 по 2010 год — сначала врачом-неврологом в Богородской центральной районной больнице, затем там же - заместителем главного врача по поликлинической работе.

После этого начал карьеру чиновника — с должности главы местного самоуправления Богородского района. В 2012 году перешел на работу в администрацию Нижнего Новгорода.