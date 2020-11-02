Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров пойдет под суд за миллионную взятку. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Бывший глава Канавинского района Михаил Шаров оказался на скамье подсудимых вместе со своим заместителем Эдуардом Цветковым. Их обвиняют в получении взятки должностным лицом. Всего следователи насчитали шесть эпизодов.

- По версии следствия, в 2019 году на территории Нижегородской области глава администрации Канавинского района и его заместитель получали взятки от предпринимателей в размере от 50 до 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Все они давали взятки на ведение торговли на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка. Кроме того, обвиняемые оказывали им общее покровительство и попустительство по службе.

По данным следствия, общая сумма взяток составила 1 миллион 130 тысяч рублей. Свою вину в содеянном они полностью признали.

- В настоящее время Михаил Шаров арестован, - рассказали в региональном СУ СКР. – На его имущество наложен арест. Речь идет об автомобиле «Мерседес», часах, денежных средствах в сумме 1 миллион 290 тысяч рублей. Что касается Эдуарда Цветкова, то он находится под домашним арестом. Его имущество тоже арестовано. С занимаемых должностей они оба уволены. Сейчас дело уже направлено в суд.