Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 июля 2021 года: еще 528 человек заразились COVID-19 за сутки в Нижегородской области составило Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 15 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 132 006 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 528 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 120 903 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 377 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 4 622 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 16 июля Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (5 237 новых случаев), Московской области (2 444 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 954 новых случая).

Напомним, что беременным женщинам в Нижнем Новгороде разрешили с 22-й недели и только после консультации с врачом, если они находятся в группе риска.

Также сообщается, что данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты от коронавируса нет, поэтому прививаться от COVID-19 рекомендовано раз в шесть месяцев.