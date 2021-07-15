Ещё у 528 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки

По данным на 15 июля 2021 года, всего с начала пандемии 132 006 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 377 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 528 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 120 903 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 4 622, а за последние сутки двадцать шесть нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 237 новых случаев), Московская область (2 444 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 954 новых случая).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.