Ангар вспыхнул в Ленинском районе днем 18 июля

Пожар вспыхнул в Ленинском районе в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В воскресенье, 18 июля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в ангаре Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области

Так, происшествие произошло в воскресенье, 18 июля, в Ленинском районе в Нижнем Новгороде по адресу ул. Баумана, д. 177а.

Пожар вспыхнул в Ленинском районе в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сигнал тревоги поступил в 13:14. На место сразу прибыли 10 единиц техники и 44 человека личного состава МЧС. Так, уже в 13:40 пожар локализировали, а в 14:35 - ликвидировали. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров.

Пожар вспыхнул в Ленинском районе в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара никто не пострадал. Однако, огонь повредил ангар и имущество.

Пожар вспыхнул в Ленинском районе в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Напомним, что более 50 человек тушили пожар в ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде. Причина пожара до сих пор устанавливается.

Кроме того, крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале в Нижнем Новгороде полностью ликвидировали в воскресенье, 4 июля.

Происшествие произошло в элитном банном комплексе на Гребном канале, который состоял из 12 «плавучих» домиков с бассейном, баром и рестораном. Так, в 19:37 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. Окончательно ликвидировать последствия пожара удалось только в 21:44.