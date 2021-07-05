Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале в Нижнем Новгороде полностью ликвидировали в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, они также поделились кадрами пожара.
Происшествие произошло в элитном банном комплексе на Гребном канале, который состоял из 12 «плавучих» домиков с бассейном, баром и рестораном. Так, в 19:37 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. Окончательно ликвидировать последствия пожара удалось только в 21:44.
Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Предположительно причиной пожара стала неисправность печей и дымоходов, а также их неправильное устройство.
Уже сейчас по фото и видео видно, что крупный пожар нанес серьезный урон банному комплексу – на многих домах полностью выгорела крыша и внутренняя отделка.
Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
К счастью, по информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, банный комплекс загорелся на Гребном канале 4 июля. Пожар распространился очень быстро, ему присвоили второй номер сложности. На место сразу прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС.
Также, один человек погиб при пожаре в нежилом доме в Нижнем Новгороде 30 июня. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара погиб один человек – его личность, как и причина пожара, на данный момент устанавливаются.