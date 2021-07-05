Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале в Нижнем Новгороде полностью ликвидировали в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, они также поделились кадрами пожара.

Происшествие произошло в элитном банном комплексе на Гребном канале, который состоял из 12 «плавучих» домиков с бассейном, баром и рестораном. Так, в 19:37 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. Окончательно ликвидировать последствия пожара удалось только в 21:44.

Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Предположительно причиной пожара стала неисправность печей и дымоходов, а также их неправильное устройство.

Уже сейчас по фото и видео видно, что крупный пожар нанес серьезный урон банному комплексу – на многих домах полностью выгорела крыша и внутренняя отделка.

Крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

К счастью, по информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, банный комплекс загорелся на Гребном канале 4 июля. Пожар распространился очень быстро, ему присвоили второй номер сложности. На место сразу прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС.

Также, один человек погиб при пожаре в нежилом доме в Нижнем Новгороде 30 июня. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара погиб один человек – его личность, как и причина пожара, на данный момент устанавливаются.