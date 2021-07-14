Иван Дорн выступит на фестивале "Столица Закатов" Фото: "КП" Архив

Иван Дорн выступит на фестивале музыки и фейерверков «Столица закатов». Об этом стало известно от пресс-службы правительства Нижегородской области.

После двухнедельного перерыва фестиваль вновь возобновил свою работу. Так, в субботу, 17 июля, «Столица Закатов» на Нижне-Волжской набережной пройдет в четвертый раз.

Гостей фестиваля ожидают выступления таких исполнителей, как нижегородские музыканты TONY KARAPETYAN TRIO, а также Byor - один из самых перспективных продюсеров 2021 года, по версии Tomorrowland.

Но главным участником станет исполнитель Иван Дорн. Музыкант, певец, продюсер и актёр, каждый концерт которого представляет полный эксклюзив и импровизацию. Ориентировочно, время начала выступления – 21:00.

В конце концерта компания "Пироком", победителя и лауреата множества премий из города Черкесска, запустит фейрверк. В 2011 компания была признана лучшей пиротехнической компанией России, а в 2017 - лучшей пиротехнической компанией Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, что попасть на фестиваль «Столица закатов» можно будет по специальному браслету, получить который можно будет в пунктах выдачи рядом с местами проведения мероприятия. Ожидается, что мероприятие станет одним из главных событий 800-летия города. Начиная с 12 июня, каждую субботу нижегородцев и гостей города приглашают встретить закат на Нижневолжской набережной, где будут проводиться концерты и фейерверки.

Получить специальный браслет можно будет, предоставив организаторам оригинал (qr-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19; отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня); результата исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней); «универсального документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

Пункты выдачи браслетов будут открыты с 10:00 до 22:00 вдоль Нижневолжской набережной: напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» (2 пункта); с боковой стороны Речного вокзала (2 пункта); на площади Маркина (4 пункта); напротив ресторана «Плакучая ива» (1 пункт).

Также допуск на фестиваль «Столица закатов» осуществляется при предъявлении «Мультипасса 800» или специальных браслетов, действующих только на мероприятии. Оформить «Мультипасс 800» можно двумя способами: онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области» и офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона «Нижний Новгород».

Недавно из-за аномальной жары певица Maruv получила тепловой удар в Нижнем Новгороде. Она выступала на фестивале «Столица закатов».

Девушка отметила, что после выступления ей было плохо около часа и она долго не могла прийти в себя. Причиной теплового удара стало то, что она танцевала в комбинезоне из кожзама в жару – в тот вечер температура в Нижнем Новгороде была +30 градусов.