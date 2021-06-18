Попасть на фестиваль «Столица закатов» можно будет по специальному браслету

Второй день фестиваля «Столица закатов», 19 июня, нижегородцы смогут посетить по специальным браслетам, получить которые можно будет в пунктах выдачи рядом с местами проведения мероприятия. Об этом сообщают организаторы фестиваля «Столица закатов».

Получить специальный браслет можно будет, предоставив организаторам оригинал (qr-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19; отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня); результата исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней); «универсального документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

Пункты выдачи браслетов будут открыты с 10:00 до 22:00 вдоль Нижневолжской набережной: напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» (2 пункта); с боковой стороны Речного вокзала (2 пункта); на площади Маркина (4 пункта); напротив ресторана «Плакучая ива» (1 пункт).

Напомним, что фестиваль «Столица закатов» стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня 2021 года. Ожидается, что мероприятие станет одним из главных событий 800-летия города. Начиная с 12 июня, каждую субботу нижегородцев и гостей города приглашают встретить закат на Нижневолжской набережной, где будут проводиться концерты и фейерверки.