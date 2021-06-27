«Это был ад»: Из-за аномальной жары Maruv получила тепловой удар в Нижнем Новгороде Фото: Галина Соловьева

Уже целую неделю в Нижнем Новгороде и области стоит аномальная жара - температура днем поднимается на семь градусов выше нормы. Как оказалось, такая высокая температура воздуха стала серьезным испытанием не только для нижегородцев, но и для приезжих гостей. Так, украинская певица Maruv после концерта поделилась со своими подписчиками в Instagram, что получила тепловой удар.

Девушка отметила, что после выступления ей было плохо около часа и она долго не могла прийти в себя. Причиной теплового удара стало то, что она танцевала в комбинезоне из кожзама в жару – в тот вечер температура в Нижнем Новгороде была +30 градусов.

- Мне часто пишут: «Что вы выступаете в таких открытых костюмах? Не можете одеться?». Сегодня мы выступали одетые. Это был ад, потому что мы еле доработали до конца программы, — написала Maruv в Instagram.

По словам певицы, большинство красивых сценических костюмов делают из синтетики или латекса, которые вообще не пропускают воздух. Даже выступая зимой в латексом костюме можно получить тепловой удар.

- Открытые костюмы — необходимость. Во-первых, это красиво. А во-вторых, удобно. У нас жесткое кардио происходит на сцене. И обматывать себя какими-то тряпками вообще не хочется, - подчеркнула девушка.

Раньше певица и ее группа регулярно получали тепловые удары, выступая на сцене в латексных костюмах. Им приходилось по несколько часов активно танцевать на сцене, по ощущениям это было сравнимо с нахождением в сауне.

Напомним, что из-за аномальной жары повышена вероятность возникновения ЧС в Нижегородской области. Врачи советуют увеличить ежедневную норму потребления воды, больше пить горячий чай, закрывать и зашторивать окна, а на улицу надевать светлую одежду.

По статистике, чаще всего с тепловыми ударами к врачам обращаются женщины. Врачи отвечают, что они связывают это с гормональным фоном.