Климат-контроль и Tik-Tok кабинка: Колесо обозрения на площади Сенная планируют сдать к августу 2021 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Многим уже известно, что скоро на площади Сенная в Нижнем Новгороде появится колесо обозрения. К настоящему моменту там установили основание колеса. "Комсомолке" стало интересно, как будет выглядеть вся конструкция, что необычного может ждать жителей города в этом развлечении. На все вопросы нам подробно ответили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Сообщается, что окончание строительства колеса обозрения намечено до начала августа этого года. Монтаж и сборка колеса начались в прошедшем июне, то есть на возведение конструкции целиком должно уйти совсем немного времени. Подрядчик работ – ООО "Нерпа".

Почему строить колесо решили на площади Сенная?

– Основным аргументом выбора именно этой площадки стала необходимость привести в порядок неблагоустроенный пустырь, который находится в самом центре города и в непосредственной близости от канатной дороги, – ответили в министерстве.

А также добавили, что планируемый объём инвестиций в проект составляет около 100 миллионов рублей.

Как будут выглядеть колесо и прилегающая территория?

– Само колесо будет высотой чуть более 50 метров. Учитывая высоту склона, можно сказать, что в самой верхней точке посетители будут находиться на высоте 120 метров относительно реки. Всего на колесе будет 15 стандартных кабинок, одна кабинка с широкими дверями, приспособленная для маломобильных граждан, и ещё одна с необычным дизайном, так называемая Tik-Tok кабинка.

Что предполагает Tik-Tok кабинка?

– Внутри неё будет цветовое оформление одной из стенок с динамической подсветкой. В таких кабинках снимают видео для Тик-Ток, – пояснили представители министерства имущества.

На площади Сенная появится целый комплекс развлечений. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме того, все кабинки колеса оборудуют системой климат-контроля, то есть зимой в них будет тепло, а летом – прохладно. В этом уверяет гендиректор ООО "Нерпа" Тимур Габдуллин.

В конечном счёте на площади Сенная появится не просто аттракцион, а целый готовый комплекс развлечений для посетителей. Рядом с колесом обозрения будут кофейня, продажа детских лакомств и беседки на открытом воздухе. Кабинки туалетов адаптируют для лиц с ограниченными возможностями, а также оборудуют в них пеленальные столики для мам с малышами.

– В будущем планируем продолжить благоустройство этого места и разместить здесь небольшую детскую площадку, – добавил Тимур Габдуллин.

Также отмечено, что инвестор готов рассмотреть перенос объекта на альтернативные площадки, если появится такая необходимость.

График работы колеса обозрения обнародуют позже.

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