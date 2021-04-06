Минимущество: Колесо обозрения не станет препятствием для строительства трамплинов на Сенной

Rолесо обозрения не станет препятствием для строительства трамплинов на Сенной/ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Колесо обозрения, которое планируется установить на площади Сенной, не станет препятствием для строительства комплекса трамплинов в будущем. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в Министерстве земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

«В договоре, планируемом к заключению между министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области и ООО «Нерпа», предусмотрен перечень случаев, наступление которых повлечет за собой прекращение договора. Один из пунктов данного раздела предусматривает изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в том числе – под строительство трамплина. – прим.)», - пояснили в министерстве.

Сейчас на Сенной идет подготовка к установке колеса обозрения – завершить возведение планируется уже в этом году. В настоящее время ведется расчет устойчивости склона, после чего при необходимости разработают проект по его укреплению.

На это время фундамент трамплинов, на достройку которых не хватило средств, будет законсервирован. Над фундаментом положат бетонную плиту, на которую будет установлено колесо обозрения.