Колесо обозрения появится на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Аттракцион планируется установить здесь в 2021 году в рамках комплексного благоустройства территории к 800-летию города.Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в региональном правительстве, колесо обозрения будет некапитальным объектом. Его возведением займется ООО «Нерпа», объем инвестиций составит около 100 млн рублей.Таким образом власти надеются повысить привлекательность Нижнего Новгорода среди туристов. Колесо обозрения будет располагаться на территории, прилегающей к трамплину, однако она выходит за пределы «паспорта безопасности» детской школы по прыжкам на лыжах с трамплина.Напомним, на территории около канатной дороги в Нижнем Новгороде ведется благоустройство к юбилею города. Там высадили взрослые деревья и кустарники, демонтировали бетонный забор и заасфальтировали место под парковку, монтируется новая система освещения. В завершение благоустройства здесь появятся малые архитектурные формы.