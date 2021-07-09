Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 июля 2021 года: 495 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 9 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 128 320 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 495 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 118 162 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 343 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 4 428 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 9 июля Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (11 110) и г. Бор (6 440), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 167) и Спасском районах (220). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (13 377), за сутки там выявили 52 новых случая.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июля 2021 года: за сутки выявлено 448 новых случаев covid-19 в регионе Фото:Коронавирус. Оперштаб Нижегородской области

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 040 новых случаев), Московской области (2 581 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 937 новых случаев).

Напомним, что в Нижегородской области осталось около 85,4 доз вакцин от коронавируса. Только в среду утром, 7 июля, в Нижегородскую область привезли 637 тысяч доз вакцин. На сегодняшний день число привившихся в регионе составляет 552,6 тысяч человек. В ближайшее время ожидаются новые поставки.