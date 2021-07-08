477 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области

По данным на 8 июля 2021 года, всего с начала пандемии 117 819 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 297 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 127 825 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 4 401, а за последние сутки двадцать восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (11 047 по данным на 7 июля) и г. Бор (6 417 по данным на 7 июля), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 167 по данным на 7 июля) и Спасском районах (216 по данным на 7 июля). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (13 325), за сутки там выявили 33 новых случая.

Нижегородская область сейчас занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 621 новых случаев), Московская область (2 531 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 906 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России