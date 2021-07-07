Спортивный парк в нижегородской «Швейцарии» готов на 75%

благоустройство парка "Швейцария" продолжается Фото: Елена КАРАЛ

Подрядчик АО ГК «ЕКС» продолжает работы по благоустройству парка «Швейцария», которые должны завершиться к юбилею Нижнего Новгорода. В настоящее время ведутся работы в спортивном парке, который будет располагаться в районе остановки «Улица Сурикова». По официальной информации, спортивный парк уже готов на 75%, осталось сделать не так уж много. Так, например, уже завершен крупнейший в городе скейт-парк, общая площадь которого составляет 1,7 тысячи квадратных метров.

Какие работы сейчас ведутся

Рабочие укладывают первый слой финишного покрытия беговой дорожки, а также монтируют элементы площадки для занятий тяжелой атлетикой, подготавливают основание для мини-футбольного поля, монтируют хозблок и туалетные модули. Кроме того, подрядчик приступил к работам на многофункциональной площадке – уже готово основание и черновой слой покрытия, начат монтаж спортивного оборудования. Спортивный павильон и павильон раздевалок уже собраны, сейчас там ведутся отделочные работы. Ведется остекление пункта проката спортивного инвентаря, ведутся работы по обшивке фасадов одного из хозблоков (того, что рядом с мини-футбольным полем), а еще рабочие монтируют кровлю спортивного кафе.

Что еще будет сделано

Подрядчик продолжит работы по созданию детской инклюзивной площадки площадью 2,7 тысяч «квадратов. Она, кстати, останется на прежнем месте, но ее элементы будут более разнообразными – заниматься здесь смогут все посетители парка. Еще в «Швейцарии» появится площадка для выгула и дрессировки собак. Продолжатся работы по созданию сети пешеходных дорожек.

Кстати, ознакомиться с концепцией преображения парка можно в информационном центре рядом с остановкой на улице Медицинской.