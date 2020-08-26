Инфоцентр по вопросам благоустройства парка «Швейцария» заработал в Нижнем Новгороде. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в тестовом режиме начал работу информационный центр по вопросам благоустройства парка «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Известно, что инфоцентр будет отвечать за предоставление информации о благоустройстве территории: о том, какие работы ведутся в данный момент и какие планируются дальше. Кроме того, любой желающий сможет не только ознакомиться с документацией проекта, но и изучить визуализацию нестационарных павильонов и образцов покрытия дорожек.

Также поступило предложение проводить тематические встречи в информационном центре, где представители подрядчика будут объяснять вопросы благоустройства, экологии, монтажных работ и т.д.

- Время работы инфоцентра будет выстроено таким образом, чтобы нижегородцы могли туда попасть по пути с работы домой и получить максимально полную информацию, которая их интересует. График работы и приема экспертов будет размещён при входе и продублирован на сайте парка, чтобы каждый желающий мог выбрать удобное для себя время посещения. Если на месте люди не получат ответы на какие-то вопросы, это будет фиксироваться в журнале посещений, и дополнительную информацию им направят письменно, - сообщил заместитель генерального директора подрядной организации АО ГК «ЕКС» Роман Асабин.

Первыми посетителями информационного стали представители нового общественного совет по благоустройству и заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Напомним, что основной задачей совета является предоставление нижегородцам полной и достоверной информации о каждом этапе благоустройства парка.

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