Крупнейшая скейт-площадка в Нижнем Новгороде появится в парке «Швейцария» к 15 июня

Парк «Швейцария» откроется в августе 2021 года. Фото: Instagram парка

Крупнейшая скейт-площадка строится в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Полностью завершить работы на объекте площадью более 1600 квадратных метров планируют к 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице парка в Instagram.

- Это будет самое крупное в городе спортивное сооружение такого рода, - написали представители.

Скейт-парк возводят на территории, где раньше располагались рестораны. Сейчас рабочие покрывают скейт-площадку торкрет бетоном и скоро возьмутся за установку ограждений, обзорной лавочки и завершение отделки.

К слову, основной площадкой скейт-парка станет бетонный бассейн с радиусными стенками. Трюки выполненные в такой чаше характеризуются своей амплитудой и динамикой.

Напомним, что в парке «Швейцария» сейчас активно ведутся работы по устройству объектов парковой инфраструктуры. Также в мае стартовали работы и по масштабному озеленению территории. К открытию парка в августе 2021 года рабочие высадят 1632 новых дерева и 31 632 новых кустарника.

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