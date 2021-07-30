«Как жаль, что отец не может сказать тебе, как он тобой гордится»: Сын Бориса Немцова с отличием защитил диссертацию

Он учился на направлении «Прикладные математика и физика». Фото: Instagram Екатерины Одинцовой

Внебрачный сын убитого политика Бориса Немцова получил диплом магистра Московского физико-технического института. Антон Немцов с отличием завершил учёбу с чем его и поздравила именитая мама – телеведущая Екатерина Одинцова.

Переполненная гордостью женщина рассказала своим подписчикам, что Антон учился в одном из самых лучших вузов мира, куда не только трудно поступить, но и где требуется прикладывать колоссальные усилия, чтобы получить необходимые навыки. Антон Немцов практически безвылазно корпел над книгами и конспектами, а на первом и втором курсе, чтобы не терять время в разъездах до дома и на учёбу, он и вовсе жил в общежитии.

- Я восхищаюсь своим сыном! Как жаль, что отец не может сказать тебе, как он тобой гордится, но я верю - он видит из вечности, каким ты вырос! – написала светская львица в своем Инстаграме.

За время учёбы жизнь у Антона кипела бурная. Фото: Instagram Екатерины Одинцовой

Антон Немцов учился на направлении «Прикладные математика и физика» и с отличием защитил магистерскую диссертацию на тему: «Оптические свойства двумерных материалов, разработка графеновых масок и стратегия их коммерциализации».

Нельзя не отметить, что за время учёбы жизнь у Антона кипела бурная: он успевал работать, строить счастливые семейные отношения со своей избранницей нижегородкой Анной Игнатьевой и, конечно, воспитывать своего сына - Бориса Немцова - младшего.

- Браво, Антон! Только вперёд! И главное - оставайся таким же добрым, искренним и честным человеком, какой ты есть! – подчеркнула в своем обращении телеведущая.

Напомним, что звездная свадьба Антона Немцова прошла в фешенебельном отеле элитного поселка Барвиха 15 июня 2018 года, а уже 27 января 2019 года на свет появился маленький Боря. Тогда Екатерина Одинцова лично летала в немецкую клинику в Мюнхене, чтобы забрать невестку и внука.

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