Жара до +35 градусов ожидается в Нижегородской области 27 июня

Жара до +35 градусов ожидается в Нижегородской области в воскресенье днем, 27 июня. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Также отмечается, что в этот день из-за аномальной жары повышена вероятность возникновения ЧС. Так, высока вероятность увеличения числа природных пожаров, огонь которых может затронуть населенные пункты и линии электропередач.

Кроме того, возникает опасность возникновения ЧС при перевозке опасных грузов. Возможно отключением электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, нарушения в работе железнодорожного транспорта, а также увеличение аварий на маломерных судах.

Согласно рекомендациям ГУ МЧС России по Нижегородской области, следует избегать долгого пребывания на сильной жаре. Необходимо носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. А также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Напомним, что в Нижнем Новгороде ввели запрет на посещение городских лесов из-за высокой пожароопасности. Кроме того, на территории города установился IV класс пожарной опасности.

Нижегородцев призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Сейчас, во время высокого уровня пожароопасности, действует запрет на разведение костров, сжигание мусора в лесах, населенных пунктах и прилегающих территориях, проведение пожароопасные работы, приготовление пищи на углях на землях лесного фонда.