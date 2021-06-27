29 нижегородцев получили тепловые удары за неделю

29 человек, включая семерых детей, получили тепловые удары в Нижнем Новгороде за последнюю неделю. Об этом сообщает телекомпания “Волга” со ссылкой на главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталью Савицкую.

Так, из 29 пострадавших для 6 взрослых и троих детей потребовались «Скорая помощь» и госпитализация.

- Основная причина тепловых ударов - воздействие высокой температуры на сосуды. Возникает спазм сосудов, и обычно в жару может резко понижаться давление, возникает головная боль. Вот с этими симптомами к нам в основном и обращаются, - сообщила главврач Наталья Савицкая.

По статистике, чаще всего с тепловыми ударами к врачам обращаются женщины. Врачи отвечают, что они связывают это с гормональным фоном.

Врачи советуют не гулять в обеденный зной, носить светлую одежду, легкую обувь, головной убор, пить до 3 литров воды в день, чтобы избежать теплового удара.

Напомним, что жара до +35 градусов ожидается в Нижегородской области в воскресенье, 27 июня. Также отмечается, что в этот день из-за аномальной жары повышена вероятность возникновения ЧС. Так, высока вероятность увеличения числа природных пожаров, огонь которых может затронуть населенные пункты и линии электропередач.

Согласно рекомендациям ГУ МЧС России по Нижегородской области, следует избегать долгого пребывания на сильной жаре. Необходимо носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. А также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.