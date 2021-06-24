«Сыпь по всему телу и ужасный зуд»: Опасные черви-церкарии атакуют нижегородцев на озере в Автозаводском районе

Опасные паразиты атаковали нижегородцев на озере в Автозаводском районе. Фото: Соцсети Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородцы массово жалуются на появление неприятных симптомов после купания в озере Земснаряд Автозаводского района. По их словам, через несколько часов после водных процедур все тело покрывается пятнами и появляется ужасный зуд.

«Мы живем недалеко, поэтому часто ходим с детьми на это озеро. Конечно, ребятишек в такую жару просто не вытащишь из воды. В итоге на утро после купания у сына по всему телу пошла ярко выраженная сыпь, которая нестерпимо чесалась, прямо до слез», - пожаловалась «Комсомолке» жительница Автозавода Елена Горькова.

«Мы тоже нарвались на эту заразу – три дня все тело чесалось неимоверно, только антигистаминные препараты спасали и мази», - рассказала Анна Володина.

«Каждый год происходит одно и то же. Как только начинается купальный сезон, сразу идет рост обращений пациентов с церкариозом - шистосомозный дерматит с высыпаниями и зудом. В зоне риска озёра Автозаводского района, в прошлые годы подобные случаи регистрировались после купания на Щелоковском хуторе», - прокомментировали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Церкариоз по-другому называют зудом купальщика. Возбудителями этого заболевания являются личинки гельминтов-церкарий, которые паразитируют на водоплавающих птицах. В случае с Земснарядом разносчиками паразитов могли стать утки, которые обитают здесь в большом количестве и которых сердобольные местные жители регулярно подкармливают. Проще всего подцепить заразу в стоячей воде, где гельминты чувствуют себя прекрасно.

Основными симптомами церкариального дерматита являются сильный зуд, а также мелкие красные волдыри или прыщики. В тяжелых случаях может отмечаться нарушение сна, повышение температуры и сухой кашель.

«У маленьких детей заболевание будет протекать в более тяжелой форме, нежели у взрослого. Также более неприятно протекает заболевание у аллергиков. Так называемый церкариоз по анафилактоидному типу может вызывать: повышение температуры, падение давления, бронхоспазмы, отек гортани и даже асфиксию», – уточняет врач-инфекционист Регина Башарова.

Кстати, озеро Земснаряд (парковое озеро I очереди, расположенное со стороны трамвайных путей на улице Смирнова) не входит в список официальных городских пляжей, и купаться здесь запрещено. Однако это не останавливает нижегородцев, которые в огромном количестве плещутся здесь. Сейчас, когда на улице стоит небывалая жара, на городских пляжах яблоку негде упасть даже в разгар рабочего дня. Чтобы избежать неприятных последствий, посетителям Земснаряда следует пройти несколько сотен метров до соседнего озера и расположиться на пляже со стороны проспекта Молодежного – там открыт действующий городской пляж.