Где искупаться в Нижнем Новгороде летом 2021: публикуем список пляжей и зон отдыха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот уже который день погода испытывает нижегородцев на прочность – в дневные часы столбики термометров поднимаются до +32 градусов. По оценке синоптиков, это на 10-12 градусов выше нормы. Главный вопрос, который интересует горожан в такую жару – это где искупаться в Нижнем Новгороде летом 2021. «Комсомолка» публикует полный список пляжей и зон отдыха.

- К началу летнего сезона на территории Нижнего Новгорода планируется открытие 10 муниципальных пляжей и 4 зон отдыха и занятий спортом, - рассказали «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. - Сейчас водолазы обследуют там дно акваторий пляжей, очищают дно в местах купания, отсыпают пляжи чистым песком или галькой. Кроме того, в настоящее время идет подготовка спасателей и спасательных постов, заключаются контракты на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторных исследований. Также будут заключены контракты на содержание пляжей и зон отдыха.

По данным департамента, приемка пляжей и зон отдыха намечены на 24-25 мая. Сами пляжи будут работать в течение трех месяцев – с 1 июня до конца августа.

- Дополнительно после завершения работ по благоустройству не ранее 15 июля 2021 года планируется открытие двух пляжей в Ленинском районе – на озере Силикатное у дома №19Б и у дома №23, - рассказали в департаменте благоустройства. - Еще один пляж откроется в Канавинском районе на озере по улице Архангельской, у дома 14 (микрорайон «Сортировочный»).

КОНКРЕТНО

Какие пляжи откроются в Нижнем Новгороде летом 2021?

1. Пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на пр. Молодежный в Автозаводском районе;

2. Пляж на Мещерском озере в Канавинском районе;

3. Пляж на озере Сортировочное в Канавинском районе;

4. Пляж на озере Больничное в Канавинском районе;

5. Пляж на озере № 1 Щелоковского хутора в Приокском районе;

6. Пляж на озере № 3 Щелоковского хутора в Советском районе;

7. Пляж на озере Светлоярское (ул. Гаугеля) в Сормовском районе;

8. Пляж на озере Светлоярское (ул. Мокроусова) в Сормовском районе;

9. Пляж на озере Лунское в Сормовском районе;

10. Пляж на озере Пестичное в Сормовском районе;

11. Зона отдыха на р. Ока (ул. Фучика) в Автозаводском района;

12. Зона отдых на р. Ока в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе;

13. Зона отдыха на набережной Гребного канала в Нижегородском районе;

14. Зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора в Советском районе.