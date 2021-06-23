«Анапа отдыхает!»: Пляжи Нижнего Новгорода забиты до предела из-за небывалой жары

Утомленные жарой, нижегородцы тянутся к водоемам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде уже неделю стоит аномально жаркая погода. Синоптики говорят, что такого пекла в июне не было с послевоенных времен: температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров в тени показывают +37 градусов, а на солнце температура просто зашкаливает! В мегаполисе, среди асфальта и бетонных коробок, в такую жару просто невозможно находиться, поэтому нижегородцы спасаются от зноя у водоемов. На городских пляжах даже в разгар рабочего дня яблоку негде упасть! Также стоит учесть и то, что многие в этом году из-за пандемии не поехали отдыхать к морю, а искупаться хочется, как ни крути.

Ажиотаж на нижегородских пляжах активно обсуждают в интернете.

«На местном озере народу больше, чем на курортах Краснодарского края! Анапа отдыхает!», - пишут жители Автозавода.

Пляж на озере в Автозаводском районе тоже забит до предела. Фото: СОЦСЕТИ

«Кажется, массовые мероприятия переместились на городские пляжи» - шутят другие нижегородцы.

Кстати, о массовых мероприятиях. После того, как в Нижегородской области запретили посещать мероприятия и даже жениться без прививки или ПЦР-теста, нижегородцы интересуются, разрешено ли еще ходить на пляжи. Как рассказали «Комсомолке» в региональном государственно-правовом департаменте, в целом купание не запрещено, но желательно это делать будучи привитым и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

На городских пляжах в эти дни яблоку негде упасть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Запрета на посещение пляжей Указом Губернатора не предусмотрено, однако есть общие требования для граждан в период действия режима повышенной готовности. Это требования по соблюдению социального дистанцирования, не собираться группами, лицам, имеющим признаки респираторных заболеваний во всех случаях нахождения вне мест проживания защищать органы дыхания и прочее», – уточнили в ведомстве.

Число трагедий на воде выросло в пять раз

Утомленные жарой нижегородцы, находясь у водоемов, периодически пренебрегают простыми правилами. В результате растет и число происшествий на воде, статистика регионального ГУ МЧС уже обогнала прошлогоднюю. Так, только за последнюю неделю на нижегородских водоемах погибли десять человек, среди которых двое подростков. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Летальные случаи происходят по разным причинам. Кто-то зашел в воду в алкогольном опьянении, у кого-то прямо в воде случился сердечный приступ, а где-то подросток решил искупаться в не предназначенном для этого месте или поддался уговорам друзей понырять, не умеючи плавать.

Число происшествий на воде в регионе выросло в пять раз. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Спасатели призывают не купаться при плохом самочувствии и внимательно следить за детьми на пляже, а региональный Роспотребнадзор рекомендует выбирать разрешенные для купания пляжи и ни в коем случае не заглатывать воду.