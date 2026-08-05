Канатную дорогу Нижний Новгород – Бор планируют восстановить в течение месяца. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородскую канатную дорогу планируют восстановить в течение ближайшего месяца. Как сообщили «КП-Нижний Новгород», в ООО «Урбантех Сервис», после завершения ремонта переправа сможет вновь принять пассажиров, но только после проверки Ростехнадзора и получения заключения о безопасности.

Напомним, 5 июля из-за непогоды был поврежден несуще-тяговой канат. Это вызвало остановку движения на переправе, а несколько кабин с пассажирами зависли над Волгой. В тот день с канатной дороги эвакуировали 16 человек, включая четверых детей. Поврежденный канат является ключевым элементом пассажирской канатной дороги, который обеспечивает движение кабин по всей линии. В связи с этим уже месяца переправа не осуществляет перевозку и находится на ремонте.

После аварии Ростехнадзор провёл проверку и выявил ряд нарушений. В частности, выяснилось, что персонал неправильно действовал при возникновении неисправностей в непогоду, а оценка эксплуатационных рисков была проведена не в полном объёме.

Сейчас специалисты уже определили способ восстановления каната. Одновременно они проверяют опоры, кабины, системы безопасности и другое оборудование. После завершения работ канатная дорога пройдёт обязательные статические и динамические испытания, затем Ростехнадзор проведёт собственную проверку.

Крайний срок устранения нарушений установлен на май 2027 года. Однако если все замечания будут устранены раньше, компания сможет обратиться в ведомство за внеплановой проверкой и при положительном заключении открыть канатную дорогу досрочно.