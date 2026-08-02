Нижегородскую канатную дорогу могут открыть после ЧП в мае 2027 года. ФОТО: ООО «Урбантех Сервис»

Нижегородская канатная дорога может возобновить свою работу после ЧП в мае 2027. Именно к этому времени должны быть устранены все нарушения, выявленные Ростехнадзором. Таковы данные завершившегося расследования, проведенного ведомством после июльского ЧП.

- Канатная дорога Нижний Новгород – Бор может открыться только в мае 2027 года. Такой срок указан в предписании, которое управление Ростехнадзора выдало компании «Урбантех Сервис» по итогам расследования происшествия, - сообщает телекомпания «Волга» со ссылкой на данные Ростехнадзора.

Если нарушения будут устранены досрочно, то представители эксплуатирующей компании могут попросить Ростехнадзор провести внеплановую проверку для подтверждения устранения нарушений. До этого времени канатная дорога останется закрытой.

Напомним, работа канатной дороги была приостановлена после ЧП, произошедшего 5 июля. Тогда на город обрушились ливни и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. После остановки движения две кабины с 16 пассажирами застряли между Нижним Новгородом и Бором. Их пришлось эвакуировать силами аварийно-спасательного отряда. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее, работа самой канатной дороги была приостановлена. В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы.