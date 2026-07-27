В Нижнем Новгороде начались работы по восстановлению канатной дороги. ФОТО: ООО «Урбантех Сервис»

В Нижнем Новгороде стартовали технические мероприятия, необходимые для возобновления работы канатной дороги.

Напомним, ее работа была приостановлена после ЧП, произошедшего 5 июля. Тогда на город обрушились ливни и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Как только поступило предупреждение, на канатной дороге прекратили посадку новых пассажиров, а находившиеся на линии кабины направили к конечным станциям. Однако после остановки движения две кабины с 16 пассажирами застряли между Нижним Новгородом и Бором. Их пришлось эвакуировать силами аварийно-спасательного отряда. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее, работа самой канатной дороги была приостановлена.

Как сообщили в ООО «Урбантех Сервис», в ходе контрольных мероприятий на объекте был выявлен ряд замечаний. Сейчас к их устранению приступила эксплуатирующая организация. Во время проверки была проверена вся техническая документация канатной дороги с момента ее запуска в 2012 году, подняты все экспертные заключения. По итогам был составлен план технических мероприятий, необходимых для возобновления работы канатки.

В частности, планируется восстановление поврежденных элементов оборудования и дополнительная диагностика несуще-тягового каната, элементов опор, подвижного состава и систем безопасности. Одновременно с этим будут заменены и те элементы, которые подлежат плановой замене. Кроме того, на объекте проверят всю документацию и проведут переподготовку персонала.

- Возобновление работы канатной дороги будет возможно после завершения восстановительных мероприятий, проведения экспертизы промышленной безопасности, выполнения необходимых испытаний и подтверждения готовности оборудования к безопасной эксплуатации, - заверили в организации.