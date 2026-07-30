Пожар на конюшне в Нижнем Новгороде полностью потушили утром 30 июля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Накануне в Нижнем Новгороде произошел страшный пожар на конюшне в Автозаводском районе – огонь вспыхнул в конно-спортивном клубе «Аллюр». Изначально пожар начался в зоне сенохранилища, но огонь начал очень быстро распространяться по территории конюшни. Полностью потушить пожар удалось только к утру. Рассказываем, что известно о страшном пожаре на конюшне в Нижнем Новгороде на утро 30 июля.

Конюшня загорелась в поселке стригино Нижнего Новгорода. Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на конюшне в Нижнем Новгороде 29 июля 2026: хронология событий

Первыми о произошедшем пожаре в социальных сетях начали рассказывать местные жители. Очевидцы стали выкладывать в группы видео, как над конюшней поднимается темно-серый дым. Вскоре стало понятно, что пожар произошел в конно-спортивном клубе. К моменту прибытия первых сотрудников МЧС уже вовсю полыхало сенохранилище.

Прибывшие спасатели тут же начали тушить пожар и одновременно эвакуировать с территории конюшни сотрудников и лошадей. Всего было эвакуировано четыре человека.

В результате пожара погибли три лошади и три пони. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Огонь очень быстро распространялся по территории конюшни. Вскоре пожар бушевал уже на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Чтобы справиться с возгоранием такой силы, в тушении были задействованы 58 спасателей МЧС и 15 единиц техники. Также на месте дежурили две заправленные водой комбинированные дорожные машины муниципального предприятия «РЭД».

Последствия пожара на конюшне в Нижнем Новгороде 29 июля 2026: фото, видео

Судя по опубликованным с места происшествия фото и видео, огнем была охвачена значительная территория. Участок, где было сенохранилище, выгорел почти полностью. Всего из горящей конюшни было эвакуировано 69 лошадей. Еще несколько животных разбежались по Автозаводскому району. Поиски продолжались весь вечер. Через несколько часов всех «потеряшек» отыскали и вернули владельцам. К сожалению, без жертв не обошлось – в огне погибли три лошади и три пони. Никто из сотрудников и посетителей клуба не пострадал.

Сейчас клуб нуждается в помощи. ФОТО: Конно-спортивный клуб "Аллюр".

Причина пожара на конюшне в Нижнем Новгороде 29 июля 2026

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. Тем временем ситуацию уже прокомментировали в самом конно-спортивном клубе «Аллюр».

- Вчера в нашей конюшне случилось большое горе. Мы безмерно благодарны всем неравнодушным за каждую крупицу помощи! Нет слов, что бы выразить чувства благодарности всему нашему огромному конному сообществу! Спасибо за все возможные и даже невозможные брошенные силы на спасение и эвакуацию лошадей, за крышу над их головой. Вас было так много, что разрывалось сердце, - написали представители клуба в своих соцсетях.

Чтобы помочь обездоленным лошадям, в Нижнем Новгороде уже начали сбор помощи.

- Сейчас нам как никогда необходима ваша финансовая помощь. Даже самая маленькая сумма может стать решающей, - отметили представители клуба.

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