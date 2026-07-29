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НовостиПроисшествия29 июля 2026 19:55

Три пони и три лошади погибли на пожаре в конюшне в Нижнем Новгороде

Спасателям удалось эвакуировать 69 животных
Екатерина МАРКЕЛОВА
Три пони и три лошади погибли на пожаре в конюшне в Нижнем Новгороде.

Три пони и три лошади погибли на пожаре в конюшне в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В результате крупного пожара в конюшне в Нижнем Новгороде погибли три пони и три лошади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, пожар произошел в поселке Стригино. Там загорелось сенохранилище местной конюшни. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники. На месте дежурили комбинированные дорожные машины.

Спасатели эвакуировали четверых человек и вывели 69 лошадей. Еще троих лошадей и троих пони спасти не удалось. Сейчас пожар ликвидирован. В причинах произошедшего разбираются специалисты чрезвычайного ведомства.