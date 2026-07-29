Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на территории конюшни в поселке Стригино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре появилась в социальных сетях. Очевидцы публиковали видео, как над территорией конюшни поднимается темно-серый дым, а само здание охватил огонь. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, горело сенохранилища. Пожарные сразу же приступили к ликвидации возгорания, а из здания эвакуировали четверых человек.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.
Огонь успел распространиться на 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара на такой большой площади потребовалась помощь 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники. Кроме того, на место прибыли две заправленные водой комбинированные дорожные машины муниципального предприятия «РЭД». Они дежурят на случай необходимости.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В результате пожара никто не пострадал. Спасатели вывели из конюшни лошадей, которые, по данным очевидцев, разбежались по всей территории. Сейчас специалисты продолжают ликвидацию возгорания.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.