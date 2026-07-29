58 спасателей привлекались для тушения пожара в конюшне в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на территории конюшни в поселке Стригино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре появилась в социальных сетях. Очевидцы публиковали видео, как над территорией конюшни поднимается темно-серый дым, а само здание охватил огонь. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, горело сенохранилища. Пожарные сразу же приступили к ликвидации возгорания, а из здания эвакуировали четверых человек.

Конюшня загорелась в поселке стригино Нижнего Новгорода. Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огонь распространился на 1500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Огонь успел распространиться на 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара на такой большой площади потребовалась помощь 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники. Кроме того, на место прибыли две заправленные водой комбинированные дорожные машины муниципального предприятия «РЭД». Они дежурят на случай необходимости.

На месте дежурят две заправленные водой комбинированные дорожные машины. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В результате пожара никто не пострадал. Спасатели вывели из конюшни лошадей, которые, по данным очевидцев, разбежались по всей территории. Сейчас специалисты продолжают ликвидацию возгорания.