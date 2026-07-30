Систему четных и нечетных номеров приостановят на нижегородских АЗС 1 августа

В Нижегородской области на один день приостановят действие системы четных и нечетных номеров на автозаправка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области на один день приостановят действие системы четных и нечетных номеров на автозаправках. 1 августа заправиться смогут автомобилисты с любыми номерами, так как на стыке июля и августа в календаре сразу два нечетных дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, правило четных и нечетных номеров действует в Нижегородской области на крупных сетевых АЗС с 6 июля. Власти ввели его для регулирования очередей. Если номер автомобиля начинается на четную цифру, значит владелец может заправить его только в четный день месяца. Машины с нечетными номерами обслуживают на автозаправках только в нечетные дни. Правило не распространяется на АЗС, находящиеся на федеральной трассе М-12.

В связи с отменой правила на один день МинЖКХ просит водителей не создавать ажиотаж и заправлять автомобиль по необходимости. Не следует ехать на заправку, если бак почти полон. При этом в ведомстве подчеркнули, что ограничения по отпуску топлива в одни руки и в канистры продолжат действовать без изменений.

Это не единственное нововведение, направленное на регулирование ситуации с топливом в регионе. В Ветлужском округе начали тестировать систему отпуска бензина по QR-кодам. Под эксперимент пока попала одна заправка, однако в случае удачного опыта проект могут масштабировать и на другие. При этом правило четных и нечетных номеров на этой АЗС отменяется. Подробнее об этом нововведении мы рассказывали в нашем материале.