Нижегородцам рассказали о правилах продажи бензина по QR-кодам с 29 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне стало известно, что на одной из парковок в Ветлужском округе Нижегородской области с 29 июля начнут продавать бензин по QR-кодам. Речь идет о парковке по адресу улица Максима Горького, 78б в Ветлуге. Именно Ветлужский округ был выбран в качестве пилотной территории для тестирования системы QR-кодов для продажи бензина. Если этот эксперимент хорошо себя зарекомендует, то он будет масштабирован и на другие территории Нижегородской области. Однако пока новая система будет действовать на одной-единственной заправке в регионе. О том, как будет работать новая система и какие правила необходимо учитывать нижегородцам, рассказали в правительстве Нижегородской области.

Будет ли работать на этой заправке система четных и нечетных чисел?

С началом действия системы QR-кодов система четных и нечетных чисел на этой заправке будет отменена. Заправиться по заранее оформленному QR-коду здесь сможет любой водитель, независимо госномера авто и от региона. Если у кого-то из водителей возникнут сложности с доступом в интернет, то им помогут волонтеры или сотрудники АЗС. К слову, волонтеры будут дежурить на этой заправке круглосуточно.

Где можно получить куар-код для покупки бензина?

QR-код можно быстро оформить через чат-бот «Топливо52» в мессенджере «МАКС». При этом авторизация будет происходить по номеру телефона на конкретный госномер автомобиля. Если водитель пользуется несколькими автомобилями, то на один номер телефона можно будет оформить куар-коды на десять разных машин. Такой лимит установлен только на время пилотного периода. В дальнейшем эта цифра может быть изменена.

Сколько раз можно заправить машину по одному QR-коду?

По каждому QR-коду водитель может заправить машину только один раз. При этом заправка будет происходить по действующим на АЗС правилам – за раз можно купить не больше 40 литров бензина АИ92, АИ95 и не больше 60 литров дизельного топлива.

Сколько действует полученный QR-код?

Полученный QR-код будет действовать до момента заправки автомобиля. В следующий раз его можно будет получить только через двое суток после заправки. Как ожидается, это позволит избежать повторных заправок малыми партиями и возникновения очередей. Если на заправке нет нужной вам марки бензина, то QR-код можно аннулировать прямо там и получить QR-код на ту марку, которая есть в наличии.

Как приобрести бензин для новой машины из салона, если номер еще не присвоен?

В данном случае в региональном правительстве рекомендуют обратиться к сотруднику АЗС для получения QR-кода и предъявить СТС на автомобиль.