УФАС возбудило дело против владельцев АЗС в Нижегородской области. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Территориальные органы УФАС возбудили дела в отношении владельцев АЗС в нескольких российских регионах, в том числе и в Нижегородской области. Их обвиняют в необоснованном повышении цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

В частности, в Нижегородской области дело возбуждено в отношении владельцев АЗС, продающих топливо под брендом «ESCO». Как показала проверка, на этих заправках резко выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Заметив повышение, УФАС выдал предпринимателю предупреждение, однако никаких действий он не предпринял. По данным антимонопольной службы, этот же предприниматель занимается реализацией бензина и дизельного топлива на АЗС «Газпромнефть», где работает по франшизе. В случае подтверждения нарушения, ему грозит штраф.

Аналогичные дела были возбуждены в отношении владельцев АЗС и в других российских регионах. Среди них предприниматели в Перми, Новосибирске, Курске, Пензе и Херсоне. В частности, Пермское УФАС зафиксировало необоснованное повышение цен на заправках «Ликом», УФАС Коми – на заправках ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000», Курское УФАС – выдало предупреждение ООО «Сенд», которое продает топливо на АЗС «Калина-Ойл».

В свою очередь Новосибирское УФАС и вовсе выявило признаки картеля на оптовом топливном рынке. Как оказалось, там продавали топливо по разным ценам для разных покупателей. Для тех участников рынка, кто не вступил в сговор, цена была выше. По итогам проверки было возбуждено дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

Напомним, этим летом Нижегородская область и ряд других российских регионов столкнулись с ажиотажным спросом на бензин. По данным регионального Минэнерго, всего за несколько дней спрос подскочил на 150%. В результате на многих заправках выстроились многокилометровые очереди.

Чтобы хоть как-то разгрузить станции, с 9 июля в регионе ввели новый порядок отпуска топлива. Теперь на всех сетевых АЗС — кроме заправок на трассе М-12 — действует правило чётных и нечётных дней. Чтобы водители могли разобраться с новыми правилами продажи бензина, к работе на заправках были привлечены волонтеры. Они помогали разгрузить очереди на АЗС. Сейчас ситуация на заправках постепенно нормализуется.

Накануне стало известно, что с 29 июля на одной из нижегородских заправках начнут продавать бензин по куаркодам. Речь идет о заправке «Лукойл» в Ветлужском округе по адресу Максима Горького 78Б. Она станет экспериментальной площадкой. Если этот вариант покажет свою эффективность, новые правила могут быть распространены и на другие заправки в Нижегородской области.