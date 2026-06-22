Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином в Нижнем Новгороде на 22 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последнюю неделю в Нижегородской области наблюдаются большие очереди на автозаправках. Где-то автомобилистам приходится дожидаться покупки бензина полчаса, а где-то и больше. Сегодня в региональном Минэнерго прокомментировали ситуацию с бензином и назвали главные причины ажиотажного спроса.

Ситуация с бензином в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на 22 июня 2026

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, запасов топлива на нефтебазах в регионе достаточно – никакой нехватки бензина нет. Однако свою роль сыграл ажиотажный спрос.

- В связи с возросшим спросом, в том числе потребителей из соседних регионов, происходит быстрый разбор бензина на ряде АЗС, и соответственно, возникает потребность в поставке на АЗС дополнительных объемов топлива, - сообщили в министерстве. - Кроме того, имеются логистические трудности по доставке топлива с нефтебаз на АЗС Нижегородской области, вызванные в том числе, вводимыми ограничениями на отпуск топлива с нефтебаз во время объявления атак БПЛА и возросшим количеством отгружаемых объемов топлива в другие регионы России. Все эти факторы приводят к временным перебоям с топливом на АЗС региона.

По данным министерства, за последние дни спрос на бензин в Нижегородской области вырос на 150%. В результате топливохранилища начали быстро пустеть.

- На нефтебазах Нижегородской области запасы топлива находятся в достаточном объеме, - говорится в сообщении. - Перебои носят временный характер.

Есть ли топливо на заправках, цена

Как всегда в случаях с ажиотажным спросом, цены на бензин на некоторых заправках поползли вверх. Где-то они достигали ста рублей, а где-то поднимались до 150 рублей. Происходило это, в основном, на маленьких заправках, работающих по франшизе.

- АЗС компаний «Лукойл», «Тебойл», «Газпромнефть», «Татнефть» работают штатно, стоимость топлива стабильная. «Лукойл» увеличил количество бензовозов, доставляющих топливо на АЗС, - сообщили в Минэнерго. - Также в период с 19 июня наблюдается завышение цен на отдельных АЗС, которые работают по франшизе. Владельцы таких станций формируют стоимость топлива самостоятельно, исходя из рыночных условий и стоимости приобретаемого топлива у трейдеров.

Чтобы стабилизировать ситуацию министерство уже провело работу с владельцами этих автозаправок. Также к решению вопроса привлекли УФАС и прокуратуру региона.

- Служба возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, - сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Также УФАС начала работу с маркетплейсами, чтобы предотвратить перепродажу бензина на торговых площадках.

- «Авито» уже скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории, - говорится в сообщении. - На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются ещё на этапе модерации.

Ограничения на продажу бензина в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на 22 июня 2026

Тем не менее, в региональном министерстве энергетики признают, что некоторые ограничения на продажу бензина в Нижегородской области все же есть. В частности, ограничения на отпуск бензина введен на некоторых АЗС в 11 муниципальных образованиях региона. Это объясняется повышенным спросом на бензин со стороны населения, нарушением логистических цепочек доставки топлива, а также возросшей ценой у некоторых поставщиков.

- Чтобы стабилизировать ситуацию, региональное правительство предприняло целый ряд мер. Среди них возможность заключения независимыми АЗС прямых договоров на поставку бензина от крупного нефтетрейдера, - объяснили в Минэнерго. – Со своей стороны мы проводим ежесуточный мониторинг наличия топлива на нефтебазах и АЗС. Дважды в неделю проводятся заседания регионального штаба по обеспечению Нижегородской области нефтепродуктами.