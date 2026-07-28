Нижегородцам назвали лучшие направления для путешествий на выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето – это отличное время для путешествий. Чтобы сменить обстановку и открыть для себя новые уголки России, не нужно тратить недели, а достаточно лишь пары выходных. Рядом с Нижним Новгородом расположено множество красивейших городов, добраться до которых можно за несколько часов на поезде, машине или даже по реке. «Комсомолка» собрала самые интересные маршруты для путешествий на выходные. Рассказываем, куда поехать и что посмотреть в ближайших к Нижнему Новгороду городах.

Владимир и Суздаль: прогулка по страницам древнерусской истории

Владимир находится в 240 километрах от Нижнего Новгорода. Это один из древнейших городов России и входит в состав «Золотого кольца». Путешественники приезжают во Владимир, чтобы увидеть образцы белокаменного зодчества XII века и прогуляться по старинным улочкам. Исторические здания здесь находятся буквально на каждом шагу: Белокаменные Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота. Старинные архитектурные ландшафты дополняют удивительной красоты виды на реку Клязьму.

Вид на Успенский собор во Владимире. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

Дорога до Владимира займет около 3,5 часов на машине. Также до города можно добраться на «Ласточке», время в пути составит чуть меньше трех часов.

В получасе езды от Владимира находится настоящий музей под открытым небом – старинный город Суздаль, также входящий в состав «Золотого кольца». Он расположен в живописном месте среди полей и лесов на берегах реки Каменки. Город сам по себе небольшой, однако здесь собрано большое количество церквей, соборов и монастырей. Архитектурное пространство Суздаля состоит из купеческих домов и деревянных избушек. Здесь практически нет высоток, что буквально погружает туриста в прошлое, позволяя отвлечься от суеты шумных мегаполисов. От Владимира до Суздаля можно добраться на автобусах, которые ходят практически каждые полчаса от автовокзала.

Вид на церковь Успения Пресвятой Богородицы в Суздале. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чебоксары: выходные с видом на Волгу

До столицы Чувашии из Нижнего Новгорода всего около 250 километров, поэтому это одно из самых удобных направлений для путешествия на выходные. Добраться можно на автомобиле примерно за три с половиной часа, на поезде или междугороднем автобусе. Также доступны путешествия по воде на «Метеорах», из окон которых туристы увидят бескрайние волжские просторы.

Монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Главное место притяжения в Чебоксарах – живописный залив, вокруг которого сосредоточена большая часть городских достопримечательностей. Отсюда начинается прогулка по Московской набережной, ведущей к монументу Матери-Покровительнице – одному из символов города. Неподалеку находятся Красная площадь, Свято-Троицкий монастырь и Чувашский национальный музей, где можно познакомиться с историей и культурой республики.

Казань – место, где восточные традиции встречаются с современностью

Казань – это один из самых популярных туристических городов. Здесь татарская культура живет бок о бок с современностью: в архитектуре города сочетаются высотки и исторические здания. Традиционно путешественники начинают свое знакомство с городом с Казанского кремля. На его территории находятся знаменитая и самая крупная в Европе мечеть Кул-Шариф. Рядом находится старейший православный храм Казани Благовещенский собор и легендарная башня Сююмбике. Еще одним обязательным к посещению местом является центр семьи «Казан» – это уникальное здание в виде чаши, где находится главный дворец Бракосочетания. На крыше здания оборудована смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на город.

Вид на Казанский кремль. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна ключевая достопримечательность Казани – улица Баумана. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны города как с национальной, так и с кухнями разных народов. Также здесь расположены различные сувенирные лавки и знаменитые на всю Россию скульптуры – Казанский Кот, «Нулевой километр» и карета Екатерины II. Пройдя по Баумана, можно выйти на Кремлевскую набережную – еще одно популярное место отдыха у жителей города.

Добраться до Казани можно на машине, дорога займет около шести часов. Также в столицу Татарстана ходят поезда и «Метеоры», доставляющие туристов по воде с видами на волжские просторы.

Если поездка рассчитана на два дня, программу стоит дополнить посещением острова-града Свияжска. Древняя крепость, основанная по приказу Ивана Грозного, сегодня превратилась в музей-заповедник с монастырями, деревянными церквями и живописными видами на Волгу.

Йошкар-Ола – кусочек Европы в среднем Поволжье

До Йошкар-Олы от Нижнего Новгорода можно добраться примерно за 4 часа. Этот город по праву можно считать частичкой Европы благодаря его необычной архитектуре. На набережной Брюгге фасады домов напоминают бельгийские кварталы. Здесь находится и главное здание, которое будто перенесено из европейского городка – Йошкар-Олинский Дворец бракосочетания. В таком же стиле выполнены здания Национальной художественной галереи, Республиканского театра кукол и комплекса «12 апостолов», где каждые три часа можно увидеть, как апостолы выходят из иерусалимских ворот

Помимо атмосферы Европы в Йошкар-Оле находятся сразу несколько достопримечательностей, вдохновленных большими городами. В самом центре города на площади Республики и Пресвятой Девы Марии можно увидеть Благовещенскую башню. Она практически полностью копирует Спасскую башню Московского Кремля. Именно с нее в 2007 году началось преображение центральной улицы. Как и на московской, на башне в Йошкар-Оле куранты каждые 60 минут оповещают прохожих о смене часа. Высота сооружения – 55 метров, а диаметр циферблата 3,5 метра.

Вид на Благовещенскую башню в центре Йошкар-Олы. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

С Благовещенской башней соседствует одноименный собор. Его строительство завершилось чуть более 10 лет назад. Внешнее убранство собора вдохновлено храмом Спаса на Крови, который находится в Санкт-Петербурге. Он имеет пять золотых куполов и традиционную для православных церквей архитектуру. В этом месте проходят все крупные службы и церковные праздники.

Саранск: маршрут, в котором дорога становится частью путешествия

Саранск – незаслуженно является не самым очевидным городом для путешествия, однако в нем есть на что посмотреть. Он отличается просторными и чистыми улицами и большим количеством светлых и красивых зданий. Кроме того, дорога из Нижнего Новгорода до столицы Мордовии проходит сразу через несколько интересных мест, посещение которых можно совместить в одной поездке.

Весь путь до Саранска занимает около четырех часов. Первую остановку можно сделать в Арзамасе, город находится прямо по пути. Над его историческим центром возвышается величественный Воскресенский собор, а вокруг расположились десятки храмов и монастырей. Узкие улицы, купеческие особняки и неспешная атмосфера делают Арзамас идеальным местом для небольшой прогулки и отдыха перед продолжением пути.

Следующую остановку после небольшого крюка рекомендуем сделать в Дивеево. Здесь находится известный на всю Россию Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Сюда приезжают паломники со всей страны. Территория монастыря большая, чистая и ухоженная. Здесь повсюду высажены цветы. Помимо самого монастыря гости стараются пройтись по Святой Канавке – это дорога, по которой, по легенде, прошла Богородица.

Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске. Фото: Павел САДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сам Саранск приятно удивляет своей ухоженностью. После масштабной реконструкции к чемпионату мира по футболу город заметно преобразился. Просторные площади, современные общественные пространства и аккуратные пешеходные улицы располагают к прогулкам. Начать знакомство лучше с площади Тысячелетия, затем пройти к кафедральному собору святого праведного воина Феодора Ушакова, а после заглянуть в Музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи, где собраны работы одного из самых известных скульпторов России.

Маршруты по Нижегородской области

Если ехать в другой город не хочется, то стоит обратить внимание на достопримечательности Нижегородской области. Любителям истории стоит отправиться в Городец – один из старейших городов на Волге. Здесь сохранились купеческие дома, музеи самоваров и пряников, мастерские народных промыслов и уютная набережная, с которой открываются красивые виды на реку. На обратном пути можно заехать на берег Горьковского моря, искупаться и отдохнуть на берегу.

Поклонникам русской литературы наверняка понравится Большое Болдино. Именно здесь Александр Пушкин провел знаменитую Болдинскую осень. Оказавшись в Нижегородской губернии по воле случая, поэт застрял здесь на несколько месяцев из-за эпидемии холеры. За такой, казалось бы, небольшой срок Александр Сергеевич написал более 50 произведений, в том числе роман в стихах «Евгений Онегин», «Повести Белкина», поэму «Медный всадник» и другие.

Тем, кто предпочитает отдых на природе, стоит обратить внимание на озеро Светлояр. С этим местом связана легенда о граде Китеже, а живописные леса вокруг делают его популярным местом для прогулок и спокойного отдыха. Ранее мы писали и о других интересных местах Воскресенского района. О них можно прочитать в нашем материале.