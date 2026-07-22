Воскресенский район славится необычайно красивой природой и старинными усадьбами Фото: Пресс-служба ЗСНО.

По народному преданию, именно в Воскресенском районе Нижегородской области, в междуречье Керженца и Ветлуги, берет свое начало великая русская тайга. И природа здесь действительно необычайно красива: река с высокими берегами, фотографии которой наполняют сувенирные лавки, широкие поля с пасущимися коровами и озера с прозрачной, как стеклышко, водой. Но не только благодаря природе Воскресенский район смог закрепиться в современном туризме. Сюда едут за историей, спокойствием и атмосферой сказочных деревень. Рассказываем, что обязательно нужно посмотреть туристу в Воскресенском районе Нижегородской области.

Поселок Воскресенское

Центром Воскресенского района можно назвать поселок Воскресенское. Он находится в 144 км от Нижнего Новгорода. Добраться туда несложно – дорога на машине или рейсовом автобусе займет около 2,5 часа, на электричке с пересадкой на автобус выйдет дольше – около трех часов. Поселок известен сохранившимися старинными усадьбами и лодочной станцией.

Усадьба Беляева

Одно из красивейших мест поселка – усадьба купца Беляева. Деревянный особняк, построенный в 1904 году, расположен в глубине парка вековых лип, в самом высоком месте Воскресенского района. Со смотровой площадки усадьбы открывается впечатляющая панорама на реку Ветлугу.

Усадьба купца Беляева Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Изначально деревянная усадьба была семейным имением лесопромышленника Беляева, затем служила уездным комитетом большевиков, детским садом и домом пионеров.

Сейчас в тереме находится народный краеведческий музей, в котором представлены чучела животных и птиц, предметы быта позапрошлого века и многое другое. Помимо экскурсий, в музее проводят чаепития и мастер-классы.

Деревянный особняк Беляевых был построен в 1904 году Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дом Левашова

Познакомиться с жизнью поселка в разные исторические периоды можно в музее «Дом Левашова», который соседствует с местной автостанцией.

Особняк из красного кирпича, построенный в 1875 году, является первым в районе зданием с элементами стиля модерн.

Экспозиции музея отражают жизнь Воскресенского района в XX веке с характерными особенностями географии, исторического развития, антропологии. Интересно то, что глобальная история целого района раскрывается через личные истории жителей.

Река Ветлуга

Особую ценность для жителей Воскресенского района представляет река Ветлуга. Издавна по ней сплавляли лес – россыпью, в плотах, на деревянных разборных судах белянах. Сейчас у реки иное применение. На одном из берегов Ветлуги есть лодочная станция, где уже десятки лет свои лодки оставляют местные рыбаки.

И, конечно, каждое лето берега заполоняют купающиеся, появляются прогулочные катера, и река становится по-настоящему шумной.

Лодочная станция на Ветлуге Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Озеро Светлояр

Больше всего туристов в Воскресенский район манит кристально чистое озеро Светлояр, глубина которого достигает 35 метров. Часто его называют маленькой русской Атлантидой и не просто так. По легенде, во время монголо-татарского нашествия жители града Китеж закрылись в церквях и молились о спасении. Неожиданно целый город вместе с людьми и домами ушел под воду, а на его месте образовалось озеро Светлояр. До сих пор некоторые говорят о том, что слышат на озере колокольный звон и видят в глубине воды крыши домов. Люди верят: если обойти озеро трижды и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Недалеко от Светлояра находится музейно-туристский комплекс «Град Китеж» – культурный центр, построенный в стиле княжеского терема XVII века.

Рядом с озером также оборудована эко-тропа «Сказки и были Светлояра». Двухкилометровый маршрут проходит по живописному месту и демонстрирует связь легенд и научных исследований. По тропе можно пройти самостоятельно или с экскурсоводом.

Стеклянные кресты храма

В нескольких километрах от села Владимирское находится еще одна достопримечательность – храм Божией Матери Казанской, построенный в селе Богородском еще в XIX веке. Славится этот храм своими единственными в мире хрустальными крестами. Они были спроектированы инженером Андреем Дельвигом и служили местным крестьянам настоящим маяком. Кресты сияли на солнце, от чего видно их было со всех окрестных деревень.

Крест храма Божией Матери Казанской Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Но знаменит храм не только крестами. С колокольни высотой 35 метров открывается восхитительный вид на залитые солнцем луга, непроходимые леса и Ветлугу, разливающуюся среди всей этой зелени.

Деревянные терема в Галибихе

В 16 км от поселка Воскресенское находится деревня Галибиха. Туда стоит отправиться за сказочными деревянными теремами, находящимися прямо посреди леса. Речь идет об усадебном комплексе помещика Левашова, построенном в XIX веке.

Путь к усадьбе лежит по живописным проселочным дорогам мимо озера, заливного луга, заповедных участков леса, выходящих прямо к пологим берегам реки Ветлуги. Состоит усадебный комплекс из четырех деревянных теремов и одного кирпичного здания, которые окружены березовой рощей с выходом на ивовую аллею и берег реки.

Четыре из пяти домов заколочены, а пятый – главный дом, с которого и началось строительство комплекса, отреставрирован. Сейчас в нем расположена небольшая экспозиция, посвященная семье Левашовых и истории усадьбы.

Снаружи можно вдоволь налюбоваться красотой главного дома: окнами с резными наличниками и балясинами, раскрашенными в яркие цвета, ажурным поясом островерхих крыш и высоким крыльцом с башенками.

Деревянный терем в Галибихе Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Агротуризм

Активно развивается в округе и агротуризм. Так, например, в селе Троицкое есть конеферма, где возрождают орловскую рысистую и терскую породы лошадей, а рядом расположена экотропа.

Проходя по экологической тропе, можно понаблюдать за оленями, маралами, лосями, косулями. Многие животные дружелюбны и принимают угощения.

Кроме того, посетители фермы могут на себе ощутить тяжесть работы фермера и помочь в огороде или в уходе за животными, а также отправиться в лес по ягоды и грибы, порыбачить в старице Ветлуги, оседлать лошадей или сплавиться на байдарках.

Приезжая в Воскресенский район, не стоит ограничиваться только озером Светлояр. Для туристов этот район области может открыться совсем с разных сторон. Здесь найдутся и активные развлечения, и музейные маршруты, и вариации размеренного отдыха в природной тиши.

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