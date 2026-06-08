Фестиваль "Пушкин без границ" прошел в Большом Болдино. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Большом Болдине Александр Сергеевич Пушкин оказался случайно. Здесь находится родовое имение семьи поэта, и именно сюда он приехал в 1830 году перед свадьбой с Натальей Гончаровой, чтобы уладить хозяйственные вопросы. Пушкин должен был задержаться в Болдине ненадолго, однако остался на три месяца из-за эпидемии холеры, накрывшей Россию. Все дороги были заблокированы, и поэт остался в Нижегородской губернии на три месяца, которые позже войдут в историю под названием «болдинская осень». Именно в своем родовом имении он напишет более 50 произведений: последние главы «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Медный всадник» и десятки стихотворений.

ПАмятник Пушкину рядом с господским домом. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Позже поэт приезжал сюда ещё дважды – в 1833 и 1834 годах, и каждый визит оставлял заметный след в русской литературе. Сегодня музей-заповедник «Болдино» хранит память о тех днях, а раз в год оживляет ее на Международном фестивале искусств «Пушкин без границ» (0+). В этом году он прошел с 5 по 7 июня, а самая насыщенная часть программы состоялась 6 июня – в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В этот день музей посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород». Рассказываем, чем удивил фестиваль в этом году и ради чего стоит приехать в Болдино.

Дом, где жил Александр Пушкин во время приезда в Болдино. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Здесь жил и творил Александр Пушкин

Господский дом в Большом Болдине – подлинный, деревянный, построенный на рубеже XVIII–XIX веков. Он дожил до наших дней благодаря крестьянам, которые после череды владельцев устроили сход и постановили на нем сохранить усадьбу в память о великом поэте.

Дом небольшой, деревянный, окрашенный в желтые цвета. Первой гостей встречает передняя зала, обставленная мебелью, которую использовал сам Пушкин: стулья и кресла когда-то подарили крестьянам, они путешествовали до Петербурга, но вернулись обратно. Под потолком – люстра с подвесками конца XVIII века, в углу – часы соседей, отсчитывавшие время, пока поэт гостил у них. По стенам развешаны портреты предков: прадед, бабушка Мария Алексеевна, дядюшка Василий Львович, отец Сергей Львович.

Парадная комната со стульями, на которых сидел Пушкин. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Следующая комната – рабочий кабинет. Она пропитана духом поэта. Здесь, пока поэт сидел полулежа напротив чистого листа, его посещала муза, и он создавал свои стихи, повести и рассказы. Вдохновение накрыло с головой: почти каждый день рождалось новое произведение. Первым 7 сентября стало стихотворение «Бесы». Затем – «Элегия», последние главы «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии». Всего около пятидесяти текстов за неполных три месяца.

Убранство кабинета, где работал Пушкин. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Рядом с кабинетом – комната камердинера Никиты Тимофеевича Козлова, болдинского крепостного, приставленного к поэту с детства. Он следил за гардеробом, подшивал пуговицы, подавал чистую рубашку. Дальше – буфетная, где можно увидеть фарфоровую супницу, глиняную посуду, ручную кофемолку и узнать о вкусах Пушкина: любил двойные щи, пожарские котлеты, розовые блины, холодный кофе и белое крыжовенное варенье. В письме жене он писал: «Просыпаюсь в семь, пью кофе и лежу до трёх часов… обедаю картофелем да грешневой кашей».

Пушкин написал в Болдино более 50 произведений. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Следующую комнату можно назвать настоящей творческой лабораторией поэта. Здесь бережно собраны копии черновиков Пушкина, в которых написанные стихи сопровождают нарисованные иллюстрации. Вторая Болдинская осень, 1833 года, оказалась не менее плодотворной: за сорок дней созданы «История Пугачёва», поэмы «Анджело» и «Медный всадник», «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне», стихотворение «Осень». В этой же комнате можно увидеть костяную ручку со стальным пером, подарок друга, которой Пушкин впервые воспользовался в Болдине; его почерк стал мельче. Третья осень, 1834 года, принесла лишь «Сказку о золотом петушке».

Ожившие герои на аллеях судьбы

Выйдя из господского дома, гостей встречал необычный человек: в цилиндре, костюме и с кудрявыми волосами – актер в образе Александра Сергеевича. Это началась иммерсивная экскурсия по усадьбе. Актер завлекал за собой прохожих, читая стихи Пушкина. Летнее солнце мягко пробивается сквозь кроны старых лип и дубов усадебного парка. Неспешным шагом гости «Болдино» ступали по тем же тропинкам, по которым 200 лет назад осенними днями гулял Пушкин.

Актер в образе Александра Пушкина. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Именно здесь рождались герои известных произведений, которые неожиданно сошли со страниц романов и поэм и оказались в толпе посетителей фестиваля. Вот в тени старой яблони застыли Онегин и Татьяна, и прямо перед нами разыгралась та самая сцена объяснения в саду – сбивчивая, искренняя, пронзительная. Чуть дальше, у поворота к пруду, стоял прекрасный витязь и рассказывал о чудесах Лукоморья. Еще через несколько минут прогулки навстречу вышла мачеха с зеркальцем в руках – она требовала у своего отражения подтверждения собственной неотразимости, и голос её звучал то вкрадчиво, то угрожающе.

Евгений Онегин с Татьяной. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Прекрасный витязь из вступления к поэме "Руслан и Людмила". Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Царица из "Сказки о мертвой царевне". Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В глубине усадьбы посетители встретили строгую и суровую графиню из пушкинской «Пиковой дамы» и ее воспитанницу Елизавету. Пройдя к озеру, гости увидели Царевну-Лебедя, а на поле неподалёку скромный помещик представился Иваном Петровичем Белкиным и поведал историю о том, как стал рассказчиком чужих судеб. Здесь у старого пианино посетителям удалось подслушать разговор Моцарта и Сальери.

Графиня из "Пиковой дамы". Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Царевна-Лебедь Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Сила музыки и слова

Весь день музей-заповедник «Болдино» был наполнен искусством: творческие чтения, театральные постановки, выступления артистов на сцене под открытым небом. Однако финальным аккордом и творческой точкой стало мультимедийное шоу «Метель». На главной сцене заслуженный артист России Даниил Спиваковский читал одноимённую пушкинскую повесть в сопровождении Русского народного оркестра имени В. А. Кузнецова.

Чтение "Метели" актером Даниилом Спиваковский. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Это было не просто чтение с листа. Актер буквально проживал каждую интонацию героев. Зрители слышали растерянность бедного жениха, заплутавшего в снежной круговерти, решительность влюблённых, задумавших побег, скорбь бедной девушки. Особую атмосферу создавал оркестр, который не просто дополнил пушкинское произведение, а украсил его. Музыка звучала то тревожно и медленно, то весело и ритмично.

Трансляция на Церкви во время чтения "Метели". Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Параллельно на стене старинной церкви разворачивались иллюстрации – снежные вихри, занесённые дороги, силуэты лошадей. Зрители вдруг оказались внутри повести. Это было не просто завершение фестивального дня – это был момент, когда классическое произведение вышло за рамки страниц книги и стало общим переживанием здесь и сейчас.

Место, где живут герои «Повестей Белкина»

В нескольких километрах от Большого Болдина, в усадьбе Львовка, находится Музей литературных героев «Повестей Белкина». Здесь комнаты воссоздают интерьеры, в которых могли бы жить герои пушкинских повестей. Гости увидели спальню юной Марьи Гавриловны из «Метели», в которой она писала прощальное письмо и собирала вещи, готовясь сбежать с любимым. Заглянули в комнату Лизы Муромской из «Барышни-крестьянки», где она примеряла крестьянский сарафан, и в роскошный кабинет графа из «Выстрела». В комнате станционного смотрителя висят те самые картинки с историей блудного сына, горшки с бальзамином и кровать с пёстрой занавеской, где когда-то маленькая Дуня ставила самовар.

Комната Марьи Гавриловны из "Метели". Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Фестиваль «Пушкин без границ» продлился три дня. За это время усадьбу «Болдино» посетили несколько тысяч человек. Все мероприятия были соединены одной идеей – «культура участия». Гости действительно смогли стать не просто зрителями, а участниками мероприятий и перенестись на 200 лет назад в то время, когда по аллеям гулял сам Александр Сергеевич и в тени дубов и лип создавал свои нетленные произведения.

– Болдино должно быть местом силы молодёжи, и не просто местом силы, а точкой роста для театрального сообщества. Мы должны растить новое поколение слушателей и зрителей, и любые привлечённые средства обязаны направлять на развитие наших детей и молодёжи. Но при этом жители Болдина не могут оставаться просто наблюдателями, они должны быть участниками фестиваля, вовлечёнными в процесс, чтобы событие приносило не только радость, но и экономический эффект для территории. Александр Сергеевич вообще должен объединять профессиональное сообщество, и в этом я вижу очень важную, в том числе патриотическую миссию. Ведь творчество Пушкина актуально сегодня и сейчас главное, правильно его транслировать, – сказала о фестивале министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.