Один трехсотбалльник и 11 «соток» после пересдачи: Итоги ОГЭ и ЕГЭ подвели в Нижегородской области

В Нижегородской области завершился период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нижегородской области завершился один из самых ответственных и важных периодов для школьников – выпускные экзамены ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники показали действительно высокие результаты. Регион получил одного трёхсотбалльника, почти две сотни стобалльных работ и десятки тысяч девятиклассников, уверенно шагнувших в старшую школу. Обо всех итогах ОГЭ и ЕГЭ рассказываем в нашем материале.

1,4 тысячи учеников 9 класса сдали ОГЭ на «отлично»

Основной период государственной итоговой аттестации для девятых классов прошёл в штатном режиме. Всего экзамены сдавали 34,8 тысячи выпускников. Среди них 1,4 тысячи девятиклассников, сумевших получить отметку «отлично» сразу по всем сдаваемым предметам.

При этом около 5% участников не преодолели минимальный пороговый балл по одному или нескольким предметам. Они будут пересдавать экзамены в сентябре. В региональном министерстве образования подчеркнули, что даже в случае повторной неудачи для каждого такого ученика будет выстроен индивидуальный образовательный маршрут.

Один нижегородский выпускник получил 300 баллов на ЕГЭ

Основные дни ЕГЭ принесли Нижегородской области впечатляющую статистику. Сразу 12,7 тысячи одиннадцатиклассников отпраздновали выпускные, а один из них вошёл в историю – выпускник Илья Ковалев набрал максимальные 300 баллов по трём предметам – по физике, математике и русскому языку. Ещё 23 человека получили 100 баллов сразу по двум дисциплинам, а 167 школьников стали стобалльниками по одному из предметов.

Не обошлось и без неудач. 185 выпускников не смогли набрать минимальный балл на ЕГЭ. Пересдача обязательных предметов – русского языка и математики – возможна лишь в сентябре. Что касается экзаменов по выбору, их написать можно только в 2027 году.

В дополнительный период сдачи еще также не обошлось без приятных сюрпризов. В президентские дни, введенные по инициативе Владимира Путина, ЕГЭ по одному предмету пересдали почти три тысячи выпускников. Риск оказался оправданным: 72% участников смогли улучшить свои результаты. Однако 19% участников пересдачи получили баллы ниже изначальных. В зачет для поступления в университет пойдет именно последний результат.

Благодаря пересдаче в президентские дни появилось еще 11 стобалльников. Четыре человека получили максимум по истории, три – по литературе, и по одному – по английскому языку, обществознанию, профильной математике и информатике.

Сейчас перед выпускниками открыты все пути. Впереди у них выбор университета, поступление и студенческая жизнь. Ранее мы писали о нижегородской выпускнице Варваре Зефировой, которая в 2023 году получила на ЕГЭ по русскому языку и литературе по 100 баллов. Сейчас девушка учится в МГУ, живет в Москве и работает по специальности. Ее историю можно прочитать в нашем материале.