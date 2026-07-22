Один трехсотбалльник и 11 «соток» после пересдачи: Итоги ОГЭ и ЕГЭ подвели в Нижегородской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Нижегородской области завершился один из самых ответственных и важных периодов для школьников – выпускные экзамены ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники показали действительно высокие результаты. Регион получил одного трёхсотбалльника, почти две сотни стобалльных работ и десятки тысяч девятиклассников, уверенно шагнувших в старшую школу. Обо всех итогах ОГЭ и ЕГЭ рассказываем в нашем материале.
Основной период государственной итоговой аттестации для девятых классов прошёл в штатном режиме. Всего экзамены сдавали 34,8 тысячи выпускников. Среди них 1,4 тысячи девятиклассников, сумевших получить отметку «отлично» сразу по всем сдаваемым предметам.
При этом около 5% участников не преодолели минимальный пороговый балл по одному или нескольким предметам. Они будут пересдавать экзамены в сентябре. В региональном министерстве образования подчеркнули, что даже в случае повторной неудачи для каждого такого ученика будет выстроен индивидуальный образовательный маршрут.
Основные дни ЕГЭ принесли Нижегородской области впечатляющую статистику. Сразу 12,7 тысячи одиннадцатиклассников отпраздновали выпускные, а один из них вошёл в историю – выпускник Илья Ковалев набрал максимальные 300 баллов по трём предметам – по физике, математике и русскому языку. Ещё 23 человека получили 100 баллов сразу по двум дисциплинам, а 167 школьников стали стобалльниками по одному из предметов.
Не обошлось и без неудач. 185 выпускников не смогли набрать минимальный балл на ЕГЭ. Пересдача обязательных предметов – русского языка и математики – возможна лишь в сентябре. Что касается экзаменов по выбору, их написать можно только в 2027 году.
В дополнительный период сдачи еще также не обошлось без приятных сюрпризов. В президентские дни, введенные по инициативе Владимира Путина, ЕГЭ по одному предмету пересдали почти три тысячи выпускников. Риск оказался оправданным: 72% участников смогли улучшить свои результаты. Однако 19% участников пересдачи получили баллы ниже изначальных. В зачет для поступления в университет пойдет именно последний результат.
Благодаря пересдаче в президентские дни появилось еще 11 стобалльников. Четыре человека получили максимум по истории, три – по литературе, и по одному – по английскому языку, обществознанию, профильной математике и информатике.
Сейчас перед выпускниками открыты все пути. Впереди у них выбор университета, поступление и студенческая жизнь. Ранее мы писали о нижегородской выпускнице Варваре Зефировой, которая в 2023 году получила на ЕГЭ по русскому языку и литературе по 100 баллов. Сейчас девушка учится в МГУ, живет в Москве и работает по специальности. Ее историю можно прочитать в нашем материале.