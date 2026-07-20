Нижегородка сдала ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов и переехала в Москву. Фото: Предоставлено героем публикации.

Высокие баллы на ЕГЭ открывают перед выпускниками двери в топовые вузы России, но сможет ли вчерашний школьник воспользоваться такой возможностью, зависит от него самого. Три года назад «Комсомолка» писала о Варваре Зефировой – одиннадцатикласснице из нижегородской школы № 161, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе, готовясь самостоятельно. Тогда Варвара мечтала о факультете журналистики в Москве или Санкт-Петербурге. Спустя три года мы пообщались с девушкой снова, чтобы узнать, сбылись ли эти мечты и как высокие баллы на экзамене помогли ей в жизни.

«Поступила в МГУ и не пожалела»

Получив заветную «сотку» сразу по двум предметам три года назад, Варвара подала документы в несколько университетов. Среди них были МГУ, СПбГУ, Высшая школа экономики и Университет Лобачевского в родном Нижнем Новгороде. Ни один институт не хотел упустить такой бриллиант, поэтому за выпускницу буквально началась борьба.

– С моими баллами я прошла во все вузы и на все факультеты, в которые подавала заявления. Поэтому основная трудность была именно с выбором. Думала настолько долго, что в какой-то момент некоторые вузы начали меня «заманивать». Например, из ННГУ звонили и говорили, что готовы принять меня на дополнительное бюджетное место, так как основные места уже были заняты «льготниками» и «олимпиадниками». По итогу я поступила на факультет журналистики МГУ на направление «медиакоммуникации», о чем не пожалела ни разу, – поделилась девушка.

Варвара уверена, что выбранное направление очень перспективное, несмотря на то, что открылось оно совсем недавно. Студенты получают компетенции в различных направлениях – от журналистики до продюсирования мультимедийных проектов, контент-менеджмента и визуальных коммуникаций.

Из нескольких институтов Варвара выбрала для обучения МГУ. Фото: Предоставлено героем публикации.

Сама учеба Варваре дается легко, ведь она занимается любимым делом, а программа насыщена прикладными дисциплинами. Особенно студентка отмечает возможность дискутировать, задавать вопросы и вступать в полемику, ведь в школе это зачастую не приветствовали. Отвечая на вопрос, где все же легче учиться – в школе или университете, девушка с уверенностью выбирает второй вариант.

– В школе приходится разбираться даже в тех предметах, душа к которым может и не лежать. На первом и втором курсе нашего направления мы изучали основы высшей математики и статистики. Не могу сказать, что мне было трудно, но напрячься и вспомнить школьную программу мне пришлось, – смеется Варвара.

«Легко совмещаю учебу и работу»

Буквально с первого курса Варвара смогла не только теоретически осваивать направление, но и применять свои знания на практике. Пройдя практику в Центре развития педагогического образования Российской академии образования, девушка устроилась туда на работу. Сейчас она ведущий аналитик и редактор соцсетей, в которых команда рассказывает о профессии учителя и повышает ее престиж.

– Я пишу репортажи, беру интервью, готовлю текстовые и визуальные материалы, занимаюсь медиапланированием, взаимодействую с аудиторией. Работаю в замечательном поддерживающем коллективе. Самое главное – с лёгкостью совмещаю работу и учёбу благодаря гибридной занятости и тому факту, что работать мне легко и интересно, – вдохновенно сказала Варвара.

Варвара совмещает учебу с работой. Фото: Предоставлено героем публикации.

Что касается студенческой жизни, выпускница не так часто принимает участие в мероприятиях института. Хотя в школе активно выступала на олимпиадах и конференциях. Тем не менее, этим летом Варвара все же выбралась на Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ» в Калининградской области за новыми знаниями, энергией и единомышленниками.

«ЕГЭ не нужно бояться»

Сдав ЕГЭ и окончив три курса института, Варвара точно поняла, что экзаменов бояться не стоит. Спустя время у нее осталась лишь благодарность и облегчение.

– Чувство благодарности в адрес тех, кто помогал мне и поддерживал меня. Облегчения, потому что всё получилось так, как я мечтала. Я нахожусь на том месте, где всегда хотела быть, и счастлива, что всё сложилось именно таким образом. ЕГЭ – инструмент, его не нужно бояться, им нужно пользоваться. Я горжусь собой и тем, что смогла это сделать, – поделилась Варвара.

Девушка вспоминает, что чуть не заплакала, когда увидела задания на экзамене по литературе, но сейчас уверена, что к любому испытанию можно подготовиться. Главное – искренняя любовь к предмету и усилия для его освоения. Нынешним выпускникам девушка советует не бояться и обязательно пробовать, даже если нет возможности заниматься с репетитором.

– К ЕГЭ можно подготовиться самостоятельно, тому пример – я. Главное, помните, что любые усилия приносят свои плоды. Учитесь, дерзайте – у вас все получится! – обратилась Варвара к нынешним ученикам.

«Планирую остаться в Москве»

Варвара призналась, что столица пугала ее. В Москве люди живут в бешеном ритме, а сам город населен «разношёрстными» людьми. Однако спустя три года мнение кардинально изменилось. Сейчас она планирует остаться в столице надолго. Здесь у девушки есть работа, перспективы, амбиции и близкие люди, с которыми познакомилась уже после переезда. Тем не менее, Варвара не забывает возвращаться на свою малую родину – в Нижний Новгород.

– Я не забываю и про тех, кто был со мной в период становления моей личности, – про родителей, друзей и учителей. В гости удаётся приезжать нечасто, из-за чего эти встречи ещё теплее и долгожданнее, – улыбается студентка.

В Москве девушка обрела близких людей, свою жизнь она планирует строить в столице. Фото: Предоставлено героем публикации.

В Москве Варвара не только обрела друзей, но и открыла для себя новые увлечения. В перерывах между парами, работой и поездками Варвара любит открывать новые места, встречаться с друзьями, кататься на велосипеде, а зимой – на горных лыжах. Читает только те книги, которые по-настоящему захватывают. Одна из последних – роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» (16+), оставившая сильное впечатление.

«Моя мечта – найти себя и много путешествовать»

Несмотря на то, что до окончания университета Варваре остался еще целый год, девушка не планирует останавливаться в обучении. Ее следующая цель – поступление в магистратуру МГУ также на факультет журналистики. Пока девушке нравится то место, где она работает, но при этом Варвара не исключает возможность сменить сферу деятельности и попробовать себя в других направлениях.

На жизнь у девушки очень прагматичные и амбициозные цели: найти свое призвание, получать высокую зарплату, купить квартиру.

– Моя мечта – найти себя. При этом я хочу не только реализоваться профессионально, но и получать достойную оплату труда. Хочу выйти на тот уровень дохода, при котором смогу много и часто путешествовать, смотреть разные страны и знакомиться с разными культурами. Жизнь короткая – нужно много всего успеть и увидеть. Из более осязаемого – приобрести своё жильё в столице. Сейчас сделать это очень трудно, но, я думаю, не невозможно, – сказала Варвара.

Сдав ЕГЭ на 100 баллов, Варвара ухватилась за возможность и не прогадала. По ее словам, в профессии она точно не ошиблась. Однако остальные ее успехи стали возможными только благодаря трудолюбию, целеустремленности и любви к тому, что она делала. Конечно, высокие баллы – это хороший старт, но дальнейшее развитие зависит исключительно от стараний человека.