Нижегородец, набравший 300 баллов на ЕГЭ, поделился секретом успеха. ФОТО: Из личного архива героя публикации.

Выпускник лицея № 38 Илья Ковалев первым в Нижнем Новгороде набрал сразу 300 баллов на ЕГЭ. На высшие баллы он сумел сдать три предмета – русский язык, математику и физику. В интервью «КП-Нижний Новгород» Илья рассказал, как готовился к экзаменам и чем мечтает заниматься после школы.

Была своя система подготовки

К подготовке к ЕГЭ Илья с самого начала относился очень серьезно. Выбрав будущую профессию еще в десятом классе, он заранее продумал, какие предметы ему больше всего нужны.

ФОТО: Из личного архива героя публикации.

- Конечно, мне очень помогали преподаватели нашего лицея. Такие оценки – это, в первую очередь, результат их работы. Я много занимался по профильным предметам, в лицее у меня золотая медаль. К тому же, с начала года я занимался с репетитором по русскому языку, а с Нового года посещал онлайн-школу «Сколково». Там кураторы составили для меня план занятий, по которому я и двигался. Все вместе это и дало такой результат.

Изначально Илья рассчитывал, что сможет получить высший балл по физике и математике, а вот сто баллов по русскому языку стали для него приятным сюрпризом.

ФОТО: Из личного архива героя публикации.

- Я хорошо знаю физику и математику – ничего сложного на экзамене для меня не было. Что касается русского языка, то тут еще и сработало везение – все было по правилам, которые я знал, не было никаких сложных случаев и исключений. Труднее всего далось сочинение, но и тут тема мне понравилась – «Почему нужно бережно относиться к родному языку?» Нужно было выразить позицию автора.

ФОТО: Из личного архива героя публикации.

Готовлюсь полететь в космос

Благодаря полученным баллам на ЕГЭ Илья сможет поступить именно туда, куда мечтал – в МГТУ имени Баумана в Москве.

- Еще после десятого класса я решил, что буду поступать на ракетостроение. В будущем я мечтаю стать космонавтом и полететь в космос. Поэтому я не только уделяю время учебе, но и занимаюсь спортом, чтобы физически быть готовым к полетам – бегаю, делаю упражнения, отжимаюсь и занимаюсь на турниках. Ну, и ментально, конечно, готовлюсь.

ФОТО: Из личного архива героя публикации.

Вообще Илья умеет прекрасно совмещать и учебу, и занятия спортом, и множество хобби. Почти каждый день он играет в футбол, часто катается на велосипеде, а зимой – на лыжах. И это тоже один из секретов его успеха на экзаменах.

- Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно начинать готовиться заранее, лучше всего уже с десятого класса. Важно заниматься понемногу, но каждый день. Ну, и конечно, нельзя забывать про спорт и отдых. Нужно уметь отдыхать от учебы.